Юбилей стал историей

Но впереди — новые задачи

Праздник, к которому столица Чувашии готовилась не один год, состоялся. Можно выдохнуть. Но прежде нужно подвести итоги, оценить полученный результат. Это сделали на совместном заседании организационного комитета по празднованию 550-летия города Чебоксары и Общественного совета Чебоксар.

Если за точку отсчета принять количество людей, участвовавших в мероприятии, бесспорно праздник состоялся. Вот только одна цифра: более трех тысяч юных горожан пришли на аэродром, чтобы увидеть самолеты «Стрижей» и пообщаться с летным составом. Сколько мальчишек и девчонок, а также их родителей смотрели в небо, наблюдая за полетами асов, не скажет никто: праздничной площадкой был весь город.

Но «Стрижи» — это только один штрих в яркой картине. В фильме о юбилейной неделе, который в начале заседания попросил показать депутат Госдумы, председатель оргкомитета Леонид Черкесов, было видно, что улицы и площади города заполнены людьми. Во время празднования было сделано несколько открытий. Например, то что отремонтированная Московская набережная оказалась прекрасным местом для проведения больших мероприятий.

***

Цифра:

250 тыс. человек приняла Московская набережная в юбилейную неделю

***

Заместитель председателя Правительства Чувашии — руководитель Администрации Главы республики Юрий Васильев, выступая на заседании подчеркнул, что настолько масштабного торжества не проводили давно: «Искренне говорю, что нам повезло с Московской набережной, которая стала одним из эпицентров. Благодарим районы республики. Они с большой самоотдачей участвовали в фестивале «Гостеприимная Чувашия». Позже выступающие отметили и Певческое поле, которым удачно заменили Красную площадь, «вставшую» на реконструкцию.

Подобного размаха торжеств, как оказалось, не ожидали даже организаторы. Глава города Евгений Кадышев, поблагодарив собравшихся, признался: «Друзья, коллеги, чебоксарцы, юбиляры! Мы все стали свидетелями грандиозного мероприятия. Никто, наверное, не ожидал такого масштаба».

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков был с ним солидарен: «В этот исторический юбилей мы охватили три направления — вспомнили и воссоздали историю, провели патриотические мероприятия, вовлекли жителей в культурно-массовую программу. И на каждом участке нам помогали городские предприятия, учреждения, организации, представители бизнеса. Всем огромная благодарность!»

Много говорилось и о том, что событие стало личным для большинства жителей города. Они искренне поздравляли друг друга с юбилеем, радовались открытию новых школ, парка, детских садов, с удовольствием смотрели на водные шоу, пели вместе с артистами, болели за спортсменов, гуляли по набережной, заливу, Творческому бульвару, светили фонариками на Певческом поле во время выступления хора Турецкого.

***

ДОСЛОВНО ДОСЛОВНО

ИВАН ДОЛГУШИН, почетный гражданин города Чебоксары:

«Это было восхитительно, здорово, превосходно! Так держать, планку не опускать. Сейчас 550-летие Чебоксар стало уже историей, перевернутой страницей, но наступил новый день, новые задачи. Уверен, что в 2020 году — в год 75-летия Великой Победы, мы встретимся на следующем масштабном событии — 100-летии республики».

***

Удалось добиться самого главного, о чем не раз говорила на оргкомитетах во время подготовки к событию заместитель главы администрации Чебоксар по социальным вопросам Алла Салаева: «Сделать этот праздник не для горожан, а сделать его самими горожанами».

После подведения итогов более 40 человек были награждены медалью «В память о 550-летии Чебоксар». Все они помогли сделать праздник ярким, сплоченным и запоминающимся. Среди награжденных директор гимназии № 5 Инна Исаева, директор аэропорта «Чебоксары» Руслан Минаев, сразу два заместителя председателя Кабинета Министров республики: министр сельского хозяйства Сергей Артамонов и министр здравоохранения Владимир Викторов, директор филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков. Медали вручили работникам СМИ, депутатам Госсовета и депутатам Чебоксарского городского Собрания депутатов, показавшим пример гостеприимства гостям города. Аплодисменты в зале звучали не прекращаясь, но больше всего их выпало на долю Романа Сакулина, автора народного гимна, посвященного 550-летию города Чебоксары, и Аллы Салаевой. Алла Леонидовна была явно растрогана: «Спасибо каждому из вас в отдельности. Вы всегда вставали рядом. Мне кажется, уважаемые руководители, в нашем городе нет ни одного человека без чебоксарского характера — удивительного состояния души, умения служить своему городу, гордиться им и беречь каждый момент. Праздник 550-летия города Чебоксары — праздник самих горожан. Искренняя благодарность руководству, каждому жителю за то, что мы были по-настоящему вместе!»

Нелли Русакова

Фото Максима Васильева. День рождения города — это, прежде всего, его история. И Творческий бульвар в следующем году, думается, пополнится новыми экспонатами и площадками, в том числе и историческими.