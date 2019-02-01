На беговой дорожке было жарко

Не только от теплого солнца, но и от ярких эмоций

«Так, уважаемые участники, понимаем, что вы ветераны, но поблажек не будет, это честный спорт, так что за нарушение — штрафную карточку!» — обозначили судьи свою принципиальную позицию перед забегом группы «Ветераны спорта», ставшей дебютантом 81-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия».

Сильные духом и телом не подвели

Два раза повторять бывалым спринтерам не пришлось: люди в этой группе собрались в основном опытные, дисциплинированные, и не раз участвовали не только в эстафете на призы любимой газеты, но и в других крупных соревнованиях.

Энергично стартовала первая подгруппа спортсменов: женщины (40-54 года) и мужчины (45-59 лет), каждый из пяти участников команды бежал дистанцию в 400 метров. Золотые медали достались представителям Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова. Серебряные и бронзовые награды завоевали команды чебоксарской «Теплосети» и «Водоканала».

Настоящий боевой дух продемонстрировали на беговой дорожке их старшие «коллеги»: женщины (от 55 лет) и мужчины (от 60 лет). Поблескивавшие сединой бегуны подбадривали друг друга, хлопая по плечу, а болельщики скандировали: «Ну, Лариса Николаевна, давай!», «Валерий Павлович! Поднажми чуток!..» Победу одержала сборная Регионального отделения Союза пенсионеров России, на втором месте — команда ОАО «Элара», третьем — сборная Комсомольского района.

Будто на одном дыхании преодолела круг воспитательница детского сада «Малышок» Чебоксарского района Римма Павловна Прокопьева. Миниатюрной фигурке 59-летней бегуньи позавидовала бы любая молодая девушка. «С малых лет по утрам делаю зарядку, бегаю, прыгаю, такой уж характер, — призналась корреспонденту «СЧ» немного запыхавшаяся участница. — На эстафете еще девчонкой выступала за школу, будучи студенткой — за пединститут, потом — за свой район. И вот теперь снова вышла на старт в группе ветеранов спорта Чебоксарского района. Увы, победить не удалось, сказалась старая травма, но зато получила море положительных эмоций и большой заряд бодрости!»

Всего же на этом этапе выступило 10 команд. Самым старшим участником среди мужчин оказался 73-летний житель Красночетайского района, ас на короткой дистанции Валентин Харитонов, а среди женщин 69-летняя мастер спорта по полиатлону и лыжным гонкам Тамара Краснова. Кстати, оба — многократные чемпионы России по легкой атлетике среди ветеранов…

А в это время за самых опытных атлетов на трибунах болел 82-летний мастер спорта Аркадий Гурьянов вместе со своей спутницей Лидией Ефимовной Павловой. Аркадий Степанович — спринтер с большим опытом, его спортивными наградами дома увешана целая стена.

— Эх, поздно узнал, что нынче можно бегать и тем, кому за 60, а то с удовольствием бы составил компанию своим «сослуживцам» с «Элары», — сокрушался пенсионер. — Я участвовал во многих соревнованиях, ездил на турниры в Москву, Королев, Ригу, бежал на все дистанции — от стометровки до двадцатикилометрового марафона. Теперь вот больше занимаюсь спортивной ходьбой, велоспортом и танцами, кстати, всем советую, на танцах я и познакомился с подругой жизни Лидией Ефимовной. Вот и на эстафету «Советской Чувашии» вместе пришли. Тут всегда интересно — и когда сам участвуешь, и когда болеешь за друзей.

Кому — мед с орехами, а кому — тренировки

Глядя на бодрое выступление пенсионеров, старалась не ударить в грязь лицом и молодежь. Золотые медали среди 12 команд основных общеобразовательных школ достались ребятам из Большетаябинской школы Яльчикского района. А в самой массовой группе эстафеты «Средние общеобразовательные школы» участвовало 35 школ. Нешуточная борьба на беговой дорожке развернулась между учащимися Комсомольского и Батыревского районов. В итоге победу снова взяли старшеклассники Первомайской СОШ Батыревского района, не уступив своего прошлогоднего лидерства.

— В этом году было интересно бежать, потому что сильные соперники изо всех сил пытались обогнать нас, — признался одиннадцатиклассник Максим Молочников, к слову, неоднократный призер республиканской олимпиады школьников по физкультуре. — Были моменты, когда бежали вторыми, но взяли волю в кулак — и выхватили победу!

Приняв заслуженные награды и призы на пьедестале почета, довольные ребята поспешили на общее фотографирование со своим учителем физкультуры Владимиром Матюшкиным. Те, кто постоянно ходит на эстафету, знают, что ни один тренер так эмоционально не болеет за своих ребят, как Владимир Васильевич. Порой кажется, что вот-вот и он пустится вдогонку за своими воспитанниками. Даже группам болельщиков сложно перекричать громогласного наставника юных спортсменов Первомайской школы. И такая самоотдача работает: его воспитанники уже третий год подряд удерживают первенство на эстафете.

Не сомневался в победе батыревских юниоров и директор детско–юношеской спортивной школы и физкультурно-спортивного комплекса «Паттар» Алексей Краснов. Район на эстафете представляло 6 команд, тут и учащаяся молодежь, и ветераны. Особенно тщательно готовились к выступлениям молодые спортсмены. Незадолго до эстафеты «СЧ» в Батырево прошли соревнования, организованные спорткомплексом и районной газетой «Авангард», на старты вышло 11 команд. Лучшие из лучших получили право побороться за кубки Фестиваля спорта прессы в Чебоксарах.

…Тут и там слышались речевки болельщиков, развевались флаги. Буквально наступали друг другу на пятки представительницы Политехнического института и спортклуба «Юрат» на старте женских команд. Несмотря на беспокойство тренера СК «Юрат» Ивана Углева, его воспитанницы заняли-таки первое место. «Секрет, ребята, в правильных тренировках, трудолюбии и правильном питании. Мед, орехи, облепиховое масло, экологически чистые продукты, все это вкупе — энергия и выносливость», — дал совет начинающим спортсменам Иван Игнатьевич. Кстати, в команде бежала Марина Максимова, выступавшая на 100-м чемпионате России по легкой атлетике, проходившем этим летом в Чебоксарах. Но и в группе соперниц были свои «звезды», среди них — серебряный призер того же чемпионата, студентка Политеха Вера Васильева. «Немного не дотянули в этом году до первого места, — сожалея, призналась бегунья. — Но мы не унываем, надеемся в следующем году взять реванш».

Яростно сражались за победу в основной группе эстафеты команды Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова, педагогического университета имени И.Я. Яковлева и сельскохозяйственной академии. Первенство в этот раз оказалось за будущими учителями.

«Что ж, в этот раз у нас «серебро», так что будем еще тренироваться! — развел руками обладатель первого взрослого разряда на 400 метров, второкурсник магистратуры факультета энергетики и электротехники ЧГУ Александр Краснов, кстати, тоже участник чемпионата России по легкой атлетике. По словам одного из ста лучших студентов университета, эстафета «Советской Чувашии» уникальна тем, что в ней могут участвовать как настоящие профи, так и любители, школьники, увлекающиеся спортом. «Думаю, здесь мы подаем им хороший пример, — сказал Саша. — Спортивные люди — крепкие, со стержнем, и всегда добиваются поставленной цели».

Фото Максима Васильева. Самые возрастные участники эстафеты, «спортсмены 60+», с ветерком пробежали 400 метров по дорожкам стадиона «Олимпийский».

Фото Максима Васильева. Группа болельщиков ЧГУ имени И.Н. Ульянова на эстафете была такой же большой и дружной, как и команда участников университета.

Фото Максима Васильева. Старты эстафеты «СЧ» всегда зрелищны и азартны. А благодаря тому, что она проводится на стадионе «Олимпийский», еще и комфортны для всех, кто бежит и болеет с трибун.

МНЕНИЯ

АЛИНА ИВАНОВА,

заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира и Европы, директор спортшколы № 8 имени Елены Николаевой:

«Яркое солнце, здоровые, улыбающиеся люди всех возрастов, объединенные любовью к физкультуре и спорту, — что еще нужно для отличного настроения! Как всегда, нас сегодня взбодрил традиционный VIP-забег. Снова почувствовала себя молодой девчонкой — как в 1986-м году, когда впервые вышла на эстафету «Советской Чувашии». Тогда только-только поступила в педучилище, наша команда заняла призовое место. А самый запоминающийся старт был, когда студенткой бежала за свой пединститут, эстафета проходила на площади Ленина, я догнала спринтерш, которые тренировались у самых известных тренеров республики. И очень приятно, что спустя многие годы на беговой дорожке эстафеты «Советской Чувашии» по-прежнему царят дух соперничества, азарт, воля к победе, на старт выходят и начинающие, и профессионалы, и дети, и взрослые. И кто знает, может, для кого-то сегодняшняя эстафета станет первой ступенькой к пьедесталам мировых чемпионатов. Все зависит от желания, упорства и трудолюбия».

НАДЕЖДА ИВАНОВА,

преподаватель кафедры физвоспитания Чувашской ГСХА, тренер по полиатлону:

«Наши команды серьезно готовились к эстафете. Немного отвернулась удача в женских и мужских забегах, тут мы только пятые, зато взяли реванш в основной группе — завоевали «бронзу». На эстафете «Советской Чувашии» я, можно сказать, выросла. Много раз отстаивала честь академии в основном составе. Помню, тогда два года подряд наша команда становилась победителем. Потом бегала за свое предприятие — Чебоксарскую трикотажную фабрику. Теперь снова вернулась в академию уже в качестве тренера. И надеюсь, что в следующем году обязательно выйду на старт ветеранов спорта, уже начала тренироваться!»

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Кубок Саши — ветерану спорта

«Если ты ведешь здоровый образ жизни, регулярно занимаешься физкультурой и спортом, побед можно достичь и в зрелом возрасте!» — уверен капитан команды Союза пенсионеров Новочебоксарска, завоевавшей «золото» в забеге ветеранов спорта, Василий Шоркин. Именно ему нынче «Советская Чувашия» присудила спецприз памяти известного в республике спортивного журналиста Александра Егорова, долгое время работавшего в газете.

Напомним, этой награды удостаиваются не обязательно победители и профессиональные спортсмены, а люди, искренне любящие спорт и эстафету, готовые несмотря ни на что выйти на ежегодный старт с любимой газетой.

Первой обладательницей кубка стала редактор НТРК Чувашии, спортсменка и многодетная мама Мальвина Петрова. В прошлом году кубок завоевал целый коллектив шумерлинской районной газеты «Вперед» за волю к победе. А в этом году награду впервые получает не представитель СМИ, а общественник, жизнь которого тесно связана со спортом, и добрый друг газеты.

Ведь именно республиканский Совет ветеранов спорта, который сегодня возглавляет Василий Сергеевич, и Союз пенсионеров Чувашии обратились в газету «Советская Чувашия» с инициативой включить в программу эстафеты забег для тех, кому за 60. Убеленные сединой атлеты отстояли свое право выступить на беговой дорожке эстафеты в отдельной группе.

Активистов поддержали и министр физической культуры и спорта республики Михаил Богаратов, и главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев.

— Мы вышли на старт, прекрасно пробежали и доказали, что способны на многое, — доволен результатом заслуженный работник физкультуры и спорта Чувашии Василий Шоркин. — А сколько пользы для нас самих, ведь преодоление себя, предстартовое волнение, стремление постоянно держать себя в тонусе не дают нам падать духом, стимулируют на новые свершения, укрепляют здоровье и продлевают жизнь.

Василий Сергеевич был лично знаком с Александром Егоровым и вспоминает его как своего хорошего друга, яркого и неординарного журналиста. Творчество Саши, можно сказать, в какой-то мере даже поспособствовало тому, что общественник и сам стал писать о спорте: на своей страничке в одной из социальных сетей он часто рассказывает о замечательных спортсменах нашей республики.