Михаил Игнатьев принял участие во Всероссийском празднике чувашской культуры «Уяв» в Татарстане

6 июля Глава Чувашии Михаил Игнатьев с рабочим визитом посетил Республику Татарстан.

В Доме Правительства Республики Татарстан состоялась встреча Михаила Игнатьева с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, на которой обсуждались вопросы расширения конструктивного сотрудничества между регионами.

В Аксубаевском муниципальном районе Татарстана Михаил Игнатьев и Рустам Минниханов возложили цветы к бюсту народного поэта Чувашии Николая Ивановича Шелеби (Полоруссова), посетили Дом студента Аксубаевского техникума универсальных технологий, а также открыли бюст первого министра лесного хозяйства ТАССР Александра Александровича Гуляева в сквере, носящем его имя.

Затем Глава Чувашии и Президент Республики Татарстан приняли участие во Всероссийском празднике чувашской культуры «Уяв», который состоялся на территории Аксубаевского муниципального района.

Михаил Игнатьев выразил признательность Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову за создание комфортных условий для развития межкультурного диалога, поблагодарил представителей Чувашской национально-культурной автономии Татарстана и других регионов. Он также поблагодарил старшее поколение за большой вклад в сохранение древних традиций чувашского народа и воспитание молодежи на основе духовно-нравственных ценностей.

Глава Чувашской Республики тепло поприветствовал участников праздника «Уяв» и подчеркнул, что благодаря проведению подобных мероприятий популяризируется богатейшее культурное наследие народа Чувашии, молодежь приобщается к народному творчеству. В таких праздниках принимают участие люди разных национальностей и вероисповеданий, что является ярким примером единства народов России, сохранения многовековых традиций и устоев, исторических и духовных ценностей. «Важно, что в процессах глобализации мы не растеряли эти ценности и бережно их передаем подрастающему поколению. Наша задача – укреплять духовно-нравственные и семейные устои, чтобы в счастливых семьях рождались счастливые дети», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Глава республики вручил награды организаторам праздника «Уяв». За активную общественную деятельность медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» удостоен председатель Совета региональной общественной организации «Чувашская национально-культурная автономия в Республике Татарстан» Дмитрий Самаренкин. Благодарность и часы от Главы Чувашской Республики за вклад в развитие чувашской национальной культуры вручены главе Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Камилю Гилманову. Благодарность Главы Чувашской Республики за вклад в сохранение и развитие чувашской национальной культуры объявлена коллективу муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» (Районный дом культуры) Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

Участников праздника также поздравили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Камиль Гилманов.

Благодарность Президента Республики Татарстан объявлена Чувашскому государственному академическому ансамблю песни и танца Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

На праздник «Уяв» прибыла многочисленная делегация из Чувашской Республики, а также представители чувашских диаспор из разных регионов страны. Творческие коллективы продемонстрировали богатейшую палитру народных танцев, проникновенных песен и национальных костюмов.

Гости также побывали в чувашской усадьбе, на тематических площадках, оценили кулинарное искусство мастеров чувашской кухни.

«Уяв» – старинный чувашский обрядовый праздник, бережно хранимый и передаваемый из поколения в поколение, с особыми ритуалами, народными забавами, хороводами. Он объединяет чувашский народ, воспитывает молодое поколение и отражает особую атмосферу духовной близости и родства.