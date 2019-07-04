Поздравление Главы Чувашии с Международным днем кооперативов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые ветераны, пайщики, работники потребительской кооперации!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником — Международным днем кооперативов!

Потребительская кооперация Чувашии является неотъемлемой частью кооперативного движения страны. Развивая многоотраслевую деятельность, сохраняя вековые традиции, внедряя инновации, вы находитесь в авангарде системы Центросоюза России. Чувашпотребсоюз сохранил лидерство среди региональных союзов потребительских обществ — занял первое место во Всероссийском соревновании «За эффективное развитие отраслей деятельности» по итогам 2018 года.

В последние годы организации Чувашпотребсоюза активно развивают цифровую экономику, инвестируют в развитие материально-технической базы, что повышает их вклад в развитие сельских территорий. Расширяя взаимодействие с коллективными, личными подсобными хозяйствами, вы кооперируетесь для решения главной задачи — обеспечить жителей села качественными товарами и услугами.

От всей души благодарю вас за ваш труд, высокую социальную ответственность, желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев

Опубликовано: 4 июля 2019 г.


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