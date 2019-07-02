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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ
руководитель исполкома ОНФ

«У Общероссийского народного фронта есть такой проект — «Карта убитых дорог». С начала года дорожная инспекция проехала более 40 городов, посмотрела дороги в части безопасности. Дорожная разметка соответствует ГОСТам в городах: Чебоксары, Казань, Нижний Новгород, Иваново, Пермь, Тверь и Ставрополь. Там отличная разметка, потому что, когда в прошлом сезоне делали ремонтные работы, применяли современную пластиковую разметку, а не наносили разметку краской».

Опубликовано: 2 июля 2019 г.


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