МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ

руководитель исполкома ОНФ

«У Общероссийского народного фронта есть такой проект — «Карта убитых дорог». С начала года дорожная инспекция проехала более 40 городов, посмотрела дороги в части безопасности. Дорожная разметка соответствует ГОСТам в городах: Чебоксары, Казань, Нижний Новгород, Иваново, Пермь, Тверь и Ставрополь. Там отличная разметка, потому что, когда в прошлом сезоне делали ремонтные работы, применяли современную пластиковую разметку, а не наносили разметку краской».