Был ранен, но с поля боя не ушел…

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

Вторая половина июня 1944 г. и на фронте, и в тылу запомнилась напряженным ожиданием чего-то грандиозного. Ну не могло же быть так, чтобы Красная Армия не воспользовалась погожими летними днями для сокрушительного, а может, и победного наступления против ненавистного врага.

Не только высшие офицеры, но и командиры батальонов и рот понимали, что не случайно они изо дня в день отрабатывают разные учебные вопросы, — одних учебных переправ и гатей сколько построили. Не случайно выдают им новые листы карт и не только на тактическую глубину, но намного дальше. И даже бойцы не сомневаются в том, что со дня на день начнется крупное наступление и именно их дивизия будет на направлении главного удара. И в тылу все шепчутся — пора уже, когда же?

18 июня 1944 г.

Редкий случай, но по данным обобщенного банка данных «Мемориал», в этот день на фронтах Великой Отечественной войны из наших земляков никто не погиб.

19 июня 1944 г.

Командир саперного взвода 55-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии старший лейтенант Дмитрий Алексеевич Ербулаткин из деревни Корак-Сирмы Красночетайского района погиб в одном из боев за освобождение Белоруссии. Боевые товарищи похоронили своего командира слева у дороги в 3 км западнее села Виши Глусского района Полесской области.

20 июня 1944 г.

В этот день командир расчета 2-й пулеметной роты 19-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта старший сержант Петр Иванович Зорин, призванный Первомайским РВК 2 марта 1942 г., в бою за город Выборг при выбытии наводчика из строя сам лег за пулемет и, работая за двоих, уничтожил четырех солдат противника. За этот подвиг Зорин награжден медалью «За отвагу».

21 июня 1944 г.

В квадрате 4124 у деревни Опакка Выборгского района Карело-Финской ССР похоронили умершего от ран Петра Петровича Храброва из села Иваново Цивильского района, лейтенанта 177-й стрелковой дивизии.

22 июня 1944 г.

В третью годовщину начала Великой Отечественной войны за подвиги на ее фронтах награжден медалью «За отвагу» Константин Павлович Воронов. В одном из уличных боев за деревню Бабочино автоматчик 26-го отдельного танкового полка гвардии рядовой Воронов уничтожил 7 солдат противника.

Телефонист 1-й батареи 26-го артиллерийского полка 63-й стрелковой дивизии ефрейтор Яков Васильевич Скворцов, призванный Сундырским РВК, в бою за деревню Заворотье, находясь в первых рядах пехоты, поддерживал бесперебойную связь с батареей под огнем неприятеля, устранил более 30 порывов телефонной линии, а еще принял активное участие в захвате траншеи противника. За свой подвиг ефрейтор Скворцов награжден медалью «За отвагу».

От Советского информбюро Оперативная сводка за 22 июня 1944 г. В течение 22 июня севернее Онежского озера наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых отбросили противника за линию Остерозера и реку Кумса, заняв Великую Губу и железнодорожные станции Ванзозеро, Малыга, Лумбушозеро… За 21 июня на всех фронтах в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 73 самолета противника.

23 июня 1944 г.

Издан приказ по 7-му гвардейскому минометному Мозырскому полку 7-го гвардейского кавалерийского корпуса о награждении медалью «За отвагу» орудийного номера 4-й батареи гвардии рядового Данила Александровича Макарова. В боях он был ранен, за время службы на батарее проявил себя смелым и храбрым воином.

Вести с фронта 23 июня, в первый день 4-го года Великой Отечественной войны, началась одна из крупнейших наступательных операций Красной Армии «Багратион», продлившаяся до 29 августа. Для разгрома врага советское Верховное Главнокомандование выделило фронты: 1-й Прибалтийский, 1-й , 2-й и 3-й Белорусские — всего 17 армий, в том числе 1 танковая и 3 воздушные, 4 танковых корпуса, конно-механизированная группа, Днепровская военная флотилия. Действия фронтов координировали маршалы Советского Союза Александр Василевский и Герогрий Жуков. Начальником штаба 2-го Белорусского фронта был уроженец Чебоксар генерал Александр Боголюбов.

Сержант Михаил Матвеевич Яковлев из Яльчикского района, воевавший командиром топовычислительного отделения 1-й батареи, под сильным артиллерийско-пулеметным огнем противника сделал точную привязку наблюдательного пункта батареи, подготавливал исходные данные для стрельбы по батареям противника, что помогло нашей артиллерии подавить их. За это Яковлев награжден медалью «За боевые заслуги».

«Красная Чувашия» в этот день писала: «Боевая подготовка учащихся в лагерях В республике завтра начинают свою работу военные лагеря для учащихся VIII-IX классов школ и студентов техникумов. В течение 2 недель юноши в условиях лагерной обстановки будут углублять свои военные знания, практически закреплять пройденную за весь учебный год программу. Гвардии капитан В. Авдеев, зам. наркома просвещения Чувашской АССР».

24 июня 1944 г.

С 24 по 28 июня 1944 года в составе специальной диверсионно-разведывательной группы «Сокол» гвардии лейтенанта И.Т. Шуляка находился в зафронтовой командировке на оккупированной территории Сенненского района Витебской области Белоруссии Хасяньзян Амсулович Алиулов из деревни Татарские Сугуты Батыревского района, 1913 г.р., ветеран спецчастей оперативной разведки НКВД СССР и Генерального штаба Красной Армии.

«Красная Чувашия» в этот день писала: «Коллектив текстильной фабрики обратился ко всем рабочим, работницам, служащим, учащимся и домохозяйкам г. Чебоксары с призывом провести с 24 июня по 24 июля месячник по благоустройству города и взял на себя обязательства: 1. Устроить газоны на протяжении 500 метров. 2. Проложить по Ленинградской улице тротуар протяжением 350 метров и др. Все — на благоустройство города!»

25 июня 1944 г.

Свой бессмертный подвиг совершил в этот день Степан Илларионович Илларионов из деревни Кивсерт-Янишево Вурнарского района. Стрелок 158-го гвардейского стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта гвардии ефрейтор Илларионов в бою за плацдарм на вражеском берегу реки Западная Двина поднял группу бойцов в атаку и выбил противника из траншеи, уничтожил пулеметную точку. Его рота освободила прибрежную деревню и обеспечила переправу через реку всего полка. И после получения ранения Илларионов не покинул поле боя. А через два дня он скончался от полученных ран. 22 июля гвардии ефрейтору Степану Илларионову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

«Красная Чувашия» в этот день писала: «Стахановцы награждены Почетной грамотой Наркомморфлота За успешное выполнение производственных заданий Народный комиссар Морского Флота СССР наградил Почетной грамотой Наркомморфлота стахановцев Мариинско-Посадской судоверфи П. Лебедева, А. Харитонова, Ю. Шевнина, А. Лебедеву, Н. Гордеева и С. Колчину. Все они выполняют нормы на 200-350 проц. На днях Почетные грамоты были им вручены». Мариинский Посад. (Собинф.)

26 июня 1944 г.

В этот день погиб командир радиовзвода 471-го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии старший лейтенант Федор Иванович Кудров из деревни Систеби Урмарского района, призванный на фронт уже на третий день войны. Старший лейтенант Кудров был убит при форсировании реки Березина у деревни Доманово Бобруйского района Могилевской области, на кладбище этой деревни и был похоронен первоначально.

27 июня 1944 г.

Из списка личного состава 302-го стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии в связи с эвакуацией в медсанбат исключен стрелок 2-го стрелкового батальона красноармеец Александр Петрович Ковшов из деревни Корезино Комсомольского района. Дальше следы солдата теряются. Дети и внуки всю жизнь искали и продолжают искать сведения о судьбе пропавшего без вести красноармейца Ковшова.

«Красная Чувашия» в этот день писала: «Поддерживая почин Ферапонта Головатого, колхозники района с большим подъемом вносят средства из личных сбережений на постройку боевой техники. Члены сельхозартели «Свобода» собрали 100000 рублей наличными и 40000 рублей облигациями государственного займа на строительство боевого самолета для своего однополчанина-летчика Петрова Луки Григорьевича. Колхозники и колхозницы колхоза имени Максима Горького решили купить боевой самолет своему односельчанину — летчику, лейтенанту т. Вишнякову. Они уже внесли в отделение банка 100000 руб. наличными и 35000 облигациями госзаймов». Шихазаны, 7 июня. (По телефону).

28 июня 1944 г.

По 23-му гвардейскому стрелковому полку 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора Панфилова издан приказ о награждении медалью «За боевые заслуги» стрелка 3-й стрелковой роты рядового Василия Дмитриевича Перепелкина из бывшего Малояльчикского района Чувашии за уничтожение 14 солдат противника.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов