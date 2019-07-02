Огни иллюминации на Чебоксарской пристани. 1931 год

Фотографии Александра и Георгия Костиных.

Мало, кто сейчас помнит, как выглядел праздничный наряд пристани города Чебоксары 90 лет назад. Собственно и пристань-то была одна.

В начале 1930 годов в Чебоксарах работала одна электростанция «Водосвет», электроэнергии было недостаточно, даже вводились ограничения потребления электричества на предприятиях. Но в дни праздников горсовет не скупился, и на волжском берегу проводились массовые гуляния, катания на лодках, фейерверки и так далее. «А вечером на площадях и бульварах огни иллюминации, многочисленные лозунги и мощный подъем энтузиазма пролетариата, отмечающего свой праздник, говорят за то, что творческая инициатива, мощный подъем масс завтра будет включен в повседневную кропотливую работу по выполнению пятилетки в четыре года, в борьбу за социализм», писала газета «Красная Чувашия» (с 1953 года — «Советская Чувашия»). А теперь внимательно прочите, что писала газета в те же дни: «А тогда, когда в Государственном театре проходила работа сессии, берег Волги превращался в людской муравейник… Ярко вспыхивает звезда, а в середине — родной, незаменимый Ильич… Но вот невдалеке от него вспыхивает новый огонь и верный ленинец — вождь появляется в разрезе огненно-красной пятиконечной звезды: Сталин. Гром аплодисментов!..» Так было, и это наша история…

Но не всегда было так красочно — «повседневная кропотливая работа» оставляла немного времени на праздники, поэтому пристань трудилась, как и вся страна. На фотографии это отлично видно — кули, тюки, бочки, ломовые извозчики… Словом, обычная жизнь средневолжского городка. И это тоже наша история.

Текст, реставрация и ретушь фотографии Владимира Трофимова.

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — вместе строить, вместе жить!», посвященного подготовке к празднованию 550–летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории и сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Миниформполитики Чувашии.