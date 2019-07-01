Инспектор ДПС обвиняется в фальсификации материалов о ДТП

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в январе этого года в Батыревском районе.

Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Батыревский», проводивший разбирательство данного происшествия, установил, что виновником является несовершеннолетний и не имеющий права управления местный житель, которому доверил руль близкий родственник инспектора.

Чтобы избежать неприятных для родственника последствий в виде штрафа и лишения «прав», а также регрессного требования возмещения убытков со стороны страховой компании, инспектор сфальсифицировал материалы дорожно-транспортного происшествия, указав, что за рулем авто находился непосредственно его близкий родственник, а не несовершеннолетний.

Данный факт был выявлен в ходе проверки прокуратурой Батыревского района при взаимодействии с ФСБ. Расследование проводило Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии. Дело передано в суд. Инспектор ДПС уволен в связи с утратой доверия.