Михаил Игнатьев предложил усовершенствовать механизм финансирования сферы физкультуры и спорта

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера Михаил Игнатьев в Москве принял участие в заседании рабочей группы по подготовке совместного заседания Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта и президиума Госсовета страны на тему «О роли субъектов РФ и муниципальных образований в развитии физической культуры, спорта и туризма», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Михаил Игнатьев как руководитель подгруппы «Развитие физической культуры и спорта» выдвинул ряд предложений. Они направлены на решение поставленной Президентом России задачи по увеличению до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Глава республики отметил важность формирования полноценной вертикальной системы управления в сфере физкультуры и спорта, а также предложил усовершенствовать механизм финансирования этой сферы. Особое внимание Михаил Игнатьев уделил вопросам кадрового обеспечения организаций сферы физкультуры и спорта, привлечения молодых специалистов.

Опубликовано: 28 июня 2019 г.


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