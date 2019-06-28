Задымление на свалке в Цивильском районе ликвидировали за два дня

Вопрос о временном закрытии полигона ТБО, расположенного в Булдеевском сельском поселении Цивильского района, и разработке его плана рекультивации поставил министр МЧС Чувашии Вениамин Петров.

В начале этой недели в ЕДДС Цивильского района поступило сообщение о том, что с данного полигона идет густой дым. Открытого огня не было, сообщают в пресс-службе МЧС Чувашии, общая площадь задымления на полигоне составила 150 квадратных метров. На ликвидацию ЧП были отправлены 4 единицы техники и 10 сотрудников ООО «Мой дом», обслуживающего полигон. Очаг задымления засыпали землей и заливали водой.

В среду днем дымовая завеса над свалкой полностью исчезла. А министр, указав руководству ООО «Мой дом» на отсутствие контроля на подведомственной территории, рекомендовал как можно быстрее решить вопрос о дальнейшей судьбе полигона.