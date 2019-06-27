Нам – 550: Организации г. Чебоксары знакомят трудовые коллективы с историей столицы Чувашии

К 550-летию города Чебоксары предприятия, организации, учреждения установили тематические стенды «Учись! Гордись! Запоминай!».

Стенды носят информационный характер, здесь отражены многовековая история, история появления герба города Чебоксары. Они также повествуют о Чебоксарах в годы Великой Отечественной войны, полете космонавта № 3 Андрияна Николаева. Отражено и сегодняшнее развитие столицы Чувашии: строительство новых школ и детских садов, реконструкция Чебоксарского залива, Московской набережной, Красной площади.

Алексей Ладыков, глава администрации города Чебоксары: «Историю города делают люди, их дела. Каждый из нас может внести частичку своей души в подготовку этой знаменательной даты. Надеемся на вашу поддержку и активное участие».

На сегодняшний день на территории Московского района установлено свыше 100 стендов. Красочные и познавательные материалы можно увидеть в детских садах, школах, АО «ЧПО им. В.И. Чапаева, ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1», в учреждениях здравоохранения (Республиканская стоматологическая поликлиника, Городской клинический центр и т.д.), вузах и ссузах (ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксарский медицинский колледж и других), учреждениях культуры (ДК «Салют», ДК «Ровесник» и т.д.).

Сегодня, 27 июня, на территории Московского района г. Чебоксары организован пресс-тур в организации, где уже размещены подобные стенды.

Первой точкой стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Доцент кафедры государственного и муниципального управления, кандидат исторических наук Александр Петухов сказал, что, как в любом вузе, студенты академии изучают исторические дисциплины. Их будущая профессия предполагает знание истории города, в котором ты будешь работать.

«Эти плакаты, которые появились у нас к 550-летию города Чебоксары, позволяют наглядно и в современной форме узнать об основных вехах истории, с самого момента основания Чебоксар – 1469 года – вплоть до наших дней. Такая форма помогает молодежи лучше запомнить эти события родного города», — разъяснил Александр Валерианович.

Затем посетили АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии. Примечательно, что вместе с городом Чебоксары одно из самых крупных объединений в Приволжском федеральном округе отмечает свое 15-летие.

«Это достаточно небольшой, но серьезный для нас юбилей. Время пожинать свои плоды, можно увидеть результаты своей работы, поскольку наша поликлиника славится своими технологиями, инновациями, практиками и, конечно, своими сотрудниками, династиями врачей. В рамках празднования юбилея города мы обязательно расскажем и покажем, с чего начиналась наша поликлиника и что она представляет сегодня», — отмечает главный врач поликлиники Елена Загребаева.

Отвечая на вопросы журналистов, Елена Анатольевна сказала, что стенды установлены при входе в главном корпусе поликлиники и регулярно посетители изучают предложенный материал. Среди них и представители старшего поколения, и взрослое население, и школьники, которым также интересно узнать информацию о том, где ты родился, где ты живешь, где живут твои родители.