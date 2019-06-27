Детвора отомстила обидчику, угнав его велосипед

В полицию обратились жильцы дома по улице Строителей, обнаружившие пропажу велосипеда, самоката и ледянок из подъезда. Горожане просмотрели запись с камер видеонаблюдения, охватывающих двор, и поняли, что кража — дело рук местной «мелюзги». В углублении под одним из балконов жилого дома были изъяты не только пропавшие вещи, но еще шесть велосипедов и другие спортивные принадлежности.

Как объяснили создатели велосипедного «схрона», это была некая «акция возмездия» за недружелюбность. Один из мальчишек во дворе не захотел играть с 9-летней девочкой и ее 6-летним приятелем и стал бросаться в них камнями. Обиженные дети отправились к нему в подъезд и забрали вещи этого мальчика, а потом почему-то заодно и все другие велосипеды, самокаты и прочее из тамбура. С «мстителями» побеседовали инспекторы по делам несовершеннолетних ОП №1 УМВД России по г. Чебоксары — возраста уголовной ответственности школьница и дошколенок не достигли. До этого инцидента ни детишки, ни семьи, в которых они воспитываются, в поле зрения полиции не попадали.

Фото МВД РФ по Чувашии: Велосипедный «схрон»(на снимке — вид сверху) мелкие мстители устроили в углублении под балконом позади дома.