В налогообложении физических лиц появились новшества

Одним — вычеты, другим — фиксированный процент

Специалисты налоговой службы заканчивают расчет имущественных налогов, которые ежегодно обязаны вносить граждане. В июле начнут поступать квитанции с суммами за недвижимость, земельные участки и транспортные средства за 2018 год. Налогоплательщики, давшие согласие на оповещение через личные кабинеты, увидят свои начисления чуть раньше. Налогообложение претерпело ряд существенных изменений, сообщили на брифинге заместитель руководителя УФНС России по ЧР Алексей Краснов и начальник отдела налогообложения имущества Дмитрий Иванов.

Весьма существенные дополнительные налоговые вычеты предоставляются лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей. Для них уменьшается земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м площади одного участка, а также налог на имущество — на кадастровую стоимость 5 кв. м площади квартиры, ее части или комнаты и 7 кв. м площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Это в дополнение к послаблениям, действующим для всех без исключения владельцев жилья: не облагаются налогом 20 кв. м квартиры, 10 кв. м комнаты и 50 кв. м жилого дома.

По данным Министерства труда и социальной защиты Чувашии, в начале нынешнего года в республике проживало 12772 многодетных семьи, попадающих под эту льготу.

Пример. Семья с тремя несовершеннолетними детьми проживает в квартире площадью 60 кв. м, которая в долевой собственности у мамы с папой — пополам. За 2018 год им будет начислен налог на недвижимость следующим образом. Благодаря нововведенной льготе каждый из родителей имеет право уменьшить налогооблагаемую «квартирную» базу на 15 кв. м (5 кв. м x 3 ребенка) и довести ее до 30 кв. м. Плюс стандартный вычет на 20 кв. м квартиры. Получается 50 кв. м «льготной» площади. Следовательно, налогооблагаемая площадь квартиры — всего 10 кв. м.

Кстати, многодетным семьям, а также прочим льготникам, относящимся к категории «федеральные», с нынешнего года не требуется предоставлять налоговой службе дополнительные заявления на вновь вводимые преференции. Для них меняется порядок получения налоговых вычетов по имущественным налогам. Предоставление льгот таким лицам будет производиться без лишних бумажек — путем взаимодействия налоговиков с другими министерствами и ведомствами.

Земельный налог также подвергся «редактированию». С 2019 года его сумма не может превышать начисленную за предыдущий год более чем на 10%.

Пример. Гражданин владеет земельным участком, за который в 2017 году уплатил налог в 100 рублей. В прошлом году он изменил в установленном порядке целевое назначение земли (допустим, из категории «земли сельхозназначения» перевел в земли под строительство). В результате сумма налога по этой категории должна быть 200 рублей. Но начислят владельцу пока не более 110 рублей. А на следующий год прибавят еще 10%, и так до 200 рублей.

Не распространяется эта льгота лишь на участки для жилищного строительства, на которых в течение отведенного срока так и не появилось ничего пригодного для жилья. Тут уж с хозяина потребуют налог в двойном или даже четверном размере, чтобы побудить его к целевому освоению участка.

С нынешнего года не придется платить налог владельцам объектов капитального строительства, уничтоженных пожаром, ураганом, то есть природными, а также техногенными катастрофами. Прежде в таких случаях приходилось сначала отметиться в регистрирующем органе. Теперь же полностью разрушенный дом или гараж исключат из списка облагаемого имущества начиная с первого числа месяца их уничтожения. Освобождение от уплаты налога предоставляется на основании заявления владельца. Документы из МЧС или местной администрации, подтверждающие гибель объекта, хозяин может приложить, но не обязательно. Если, удрученный несчастьем, он этого не сделает, налоговики сами запросят нужные подтверждения у уполномоченных органов и лиц.

Не остался без внимания и налог на транспортные средства — в части угнанных автомобилей. Не будет взиматься налог с владельцев машин, розыск которых прекращен, но они так и не найдены, не возвращены владельцам. Прежде налоговое освобождение наступало только с момента прекращения уголовного дела по факту угона, а пока суд да дело, хозяин, лишившийся «железного коня», обязан был вносить за него налог.

Специалисты налоговой службы развеяли слухи о том, что владельцев всех хозяйственных построек с нынешнего года обложат налогами. (Иные пугливые граждане начали подумывать: не укрыть ли тепличку и дощатый туалет маскировочной сеткой, чтобы налоговики с квадрокоптера не заметили). Это излишне, так как по действующему законодательству облагаются налогом только те хозяйственные постройки, сведения о которых получены из Росреестра, подчеркнули организаторы брифинга. А уж владелец хозпостройки сам определяет, нужно ли ее регистрировать в качестве недвижимости или нет.

При этом важно помнить: для внесения в Единый государственный реестр недвижимости постройка должна быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно.

И еще — жилые помещения и капитальные гаражи всегда облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.

Не лишне напомнить о сроке оплаты налоговых квитанций. Обычно он заканчивался 1 декабря, но так как нынче это воскресенье, то рассчитаться с налоговиками, не навлекая пеней за просрочку, надо до 2 декабря.

Фото liferealman.com: С нынешнего года многодетным семьям также уменьшен земельный налог на участок площадью 6 соток.