Бывший работник Новочебоксарской ТЭЦ-3 Иван Фирсов отмечает 100-летний юбилей

Столетний юбилей со дня рождения отмечает сегодня, 26 июня 2019 года, бывший работник Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс Иван Фирсович Фирсов. Поздравления от имени руководства и всех сотрудников холдинга ветерану адресовал сегодня Председатель Правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Со знаменательной датой ветерана поздравили директор филиала Сергей Ушаков и сотрудники станции, навестившие коллегу, находящегося на заслуженном отдыхе.

«Мы гордимся тем, что свой вклад в развитие нашей компании, ее предприятий внесли такие люди, как Иван Фирсович. Это настоящий герой, пример мужества, чувства долга и ответственного отношения к делу», — отметил Сергей Анатольевич.

Иван Фирсов родился в крестьянской семье в 1919 году в дер. Ельниково Чебоксарского района Чувашской АССР. В 1938-м был призван в ряды Красной армии. Служил в стрелково-пехотных войсках на Украине. Уже должен был демобилизоваться, но началась Великая Отечественная война, которая застала его в украинском городе Умане. Сражение под Уманью произошло в конце июля – начале августа 1941 года. Наступление фашистов привело к окружению (так называемый «уманский котел») и последующей гибели войск 6-й и 12-й армии Юго-Западного фронта и отдельных частей Южного фронта Красной Армии. Ивану Фирсовичу удалось избежать плена.

Затем служил во 2-м Украинском фронте в стрелково-пехотных войсках. Был назначен командиром отделения. В 1943 году в сражении под Курском его ранило в ногу, после скитаний по военным госпиталям демобилизовался.

По возвращении домой трудился, причем также доблестно, как сражался. Шесть лет И.Фирсов проработал и на Новочебоксарской ТЭЦ-3, помогая предприятию выполнять задачу по надежному и бесперебойному энергообеспечению потребителей.

Вместе с супругой он вырастил троих сыновей и трех дочерей. Сейчас у ветерана большая семья, которая заботится о нем.