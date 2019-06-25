Из плеяды подвижников

Сохранил память об истоках

В Научном архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук хранится 85 рукописных томов чувашского фольклора, собранных Виктором Семеновичем Разумовым (псевдоним Виктор Вирьялский). Это сказки, исторические и топонимические предания, свадебные, солдатские, трудовые, сиротские, застольные, игровые и хороводные, масленичные, посиделочные песни, благословения, загадки, а также этнографические материалы.

Недавно исполнилось 125 лет со дня рождения собирателя образцов чувашского народного творчества. Родился он 25 апреля 1894 года в деревне Сеткасы Ядринского уезда в многодетной семье (3 сына и 4 дочери). Отец, Семен Петрович Разумов, работал учителем Сундырской церковно-приходской школы. Восьмилетний Виктор с 1902 года тоже начал обучаться грамоте, школу закончил с отличными оценками и продолжил учебу в Казанской учительской школе (1910–1913 гг.).

Стезю собирателя он выбрал уже в этот период. В архиве, в томе «Записи 1911–1913 гг.», — песни, записанные им в начале XX века: «Чотай юррисем» — 59 куплетов, «Ч?ваш юррисем» — 42 песни, кроме этого сохранились и ноты к ним. Виктор с детства любил народные песни, и во время учебы в Казани, приезжая домой, записывал их тексты в родной и в соседних деревнях, исполнял мелодии на скрипке.

После окончания учебы Виктор возвратился в родную школу учителем. В 1916 году поступил в Казанский учительский институт. Учебное заведение славилось талантливыми преподавателями. Среди них был основатель и редактор-издатель первой чувашской газеты «Хыпар» Н.В. Никольский. Он приобщил своих студентов к сбору фольклора. Есть сведения, что «студент Разумов собрал с жителей деревень Сеткасы, Ойкасы, Тукасы, Яровойкасы, Малое Кумаркино, Малые Четаи, Малые Шемердяны 101 рубль 62 копейки на издание газеты «Хыпар».

…Постепенно в домашнем архиве Виктора Семеновича накопилось множество рукописных томов фольклора. Его без преувеличения можно назвать подвижником. Обширна и география его записей: населенные пункты современных Аликовского, Батыревского, Ибресинского, Канашского, Красночетайского, Шумерлинского, Чебоксарского, Ядринского, Янтиковского, Яльчикского и других районов.

Столь плодотворной деятельности способствовала и частая смена мест работы педагога. Он преподавал историю, чувашский язык и литературу, краеведение в Красночетайском (1920–1925 гг.), Канашском (1925–1930 гг.) и Батыревском (1930–1934 гг.) педагогических техникумах.

Увы, смена мест работы и обитания происходила не от хорошей жизни. Под разными предлогами ему сокращали учебную нагрузку, придирались по пустячным поводам. Тому были причины: уже в 1920 годы Разумовы считались неблагонадежными. Родной дядя Виктора Семеновича, Алексей Петрович Разумов (в монашестве отец Антоний) служил архимандритом единственного на территории Чувашии Александро-Невского мужского монастыря. А отец, Семен Петрович, представитель чувашской интеллигенции «первой волны», считался главой зажиточного по тем временам семейства, на животрепещущие вопросы всегда имел свою точку зрения. Алексей Петрович ушел из земной жизни в деревне Канаш Ядринского района в 1928 году, через два года после закрытия основанной им обители. Семен Петрович, арестованный по пресловутой ст. 58 УК РСФСР, умер в Алатырской тюрьме в конце 1930 годов.

В 1934 году, как и во всей стране, в Батыревском педтехникуме начались «чистки». Виктора Семеновича обвинили в национализме, приклеили ярлык «противника революции, неблагонадежного человека». Разумов вынужден был покинуть село Батырево и устроился преподавателем в Шумерлинский лесотехнический рабфак. В 1937 году был арестован, как он сам пишет в автобиографии, «за контрреволюционную деятельность и незаконное хранение оружия». Одним из пунктов обвинения было его членство в Обществе изучения местного края, основанном в 1921 году в Чебоксарах А.П. Прокопьевым (Милли), Д.П. Петровым (М?три Юманом) и другими деятелями чувашской культуры с благословения руководства Чувашской автономной области [в актив Общества входил и председатель Ревкома ЧАО, ответственный секретарь Чувашского обкома РКП(б) Д.С. Эльмень].

Приговорили Виктора Семеновича к 8 годам лишения свободы и отправили по этапу в Карагандинский лагерь. В 1942 году ему разрешили вернуться домой. Удрученный недугами бывший политзаключенный устроился работать бухгалтером на Шумерлинское лесоперерабатывающее предприятие. Лишь в 1946 году из-за нехватки кадров его пригласили работать учителем русского языка и литературы в Шумерлинскую школу № 1. В 1948 году он тяжело заболел и работал здесь же библиотекарем.

В это время фольклорист приводил в порядок, систематизировал собранный им рукописный материал. Эту работу он закончил в 1949 году — рукописные книги содержали 65 тысяч куплетов. Для хранения повез материал в деревню Канаш к брату Никандру Семеновичу. Бесценный научный клад хранился в сарае в деревянных ящиках. В 1971 году он был перевезен в Научный архив НИИ языка, литературы, истории и экономики. К тому времени Виктора Семеновича уже не было в живых, он умер 13 ноября 1965 года в Шумерле, там же похоронен…

КСТАТИ Недавно в ЧГИГН состоялось совместное заседание секций фольклористики, литературоведения, искусствоведения и этнологии, посвященное юбилею Виктора Разумова. Его племянник Ю.Н. Нигиль поведал о родословной Разумовых. Участники встречи осветили многогранную деятельность собирателя образцов народного творчества и призвали коллег эффективно использовать материалы его обширного рукописного фонда при подготовке научных статей и монографий.

Алексей Леонтьев, научный сотрудник ЧГИГН