В Цивильском районе стартовали республиканские военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок»

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В детском оздоровительном лагере «Звездный» Цивильского района вчера стартовали 51-е республиканские финальные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок».
В течение четырех дней участников ждут испытания: ребята будут преодолевать полосу препятствий, чеканить шаг на строевой подготовке, соревноваться в стрельбе и других дисциплинах.

Поприветствовав юных патриотов на церемонии открытия, Глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, что Чувашия — один из немногих российских регионов, где традиция проведения игр «Зарница» и «Орленок» не прерывается уже более полувека. «Здесь вы вырабатываете волю к победе, учитесь работать в команде и ценить дружбу», — отметил он. Напомним, в рамках игр в течение года в школах и техникумах проходят состязания, в которых участвуют свыше 25 тыс. детей. В финале более 800 юнармейцев республики борются за право быть лучшими.

Опубликовано: 21 июня 2019 г.


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