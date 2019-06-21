В Цивильском районе стартовали республиканские военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок»

В детском оздоровительном лагере «Звездный» Цивильского района вчера стартовали 51-е республиканские финальные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок».

В течение четырех дней участников ждут испытания: ребята будут преодолевать полосу препятствий, чеканить шаг на строевой подготовке, соревноваться в стрельбе и других дисциплинах.

Поприветствовав юных патриотов на церемонии открытия, Глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, что Чувашия — один из немногих российских регионов, где традиция проведения игр «Зарница» и «Орленок» не прерывается уже более полувека. «Здесь вы вырабатываете волю к победе, учитесь работать в команде и ценить дружбу», — отметил он. Напомним, в рамках игр в течение года в школах и техникумах проходят состязания, в которых участвуют свыше 25 тыс. детей. В финале более 800 юнармейцев республики борются за право быть лучшими.