СЕРГЕЙ ДИМИТРИЕВ

министр труда и социальной защиты Чувашии

«Осенью 2018 года с крупного предприятия региона ГУП ЧР «Чувашавтотранс» поступили сведения о сокращении 764 работников. Органы службы занятости Минтруда Чувашии оперативно взяли ситуацию на контроль, предлагая работу бывшим сотрудникам предприятия. Всего с ноября — декабря прошлого года в городской центр занятости обратились 172 работника «Чувашавтотранса», из них 32 — граждане предпенсионного возраста. Каждому выдали несколько направлений на работу (сегодня, отмечу, на каждого безработного в Чебоксарах приходится не менее 4 рабочих мест для трудоустройства). Мы ведем еженедельный мониторинг трудоустройства сокращенных работников «Чувашавтотранса». В Чебоксарах за прошедшее с момента сокращения время с нашей помощью и сами трудоустроились 140 человек. На учете в статусе безработного остался 61 человек. Из них 26 — предпенсионного возраста, которым ежемесячно выплачивается пособие в размере 11280 рублей».