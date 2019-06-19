Директор завода обвиняется в целом ряде экономических преступлений

Завершено расследование налогового дела в отношении директора завода (Чебоксарский район), специализирующегося на производстве и торговле электроаппаратурой.

Он обвиняется в сокрытии денег организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, подделке официального документа, неправомерных действиях при банкротстве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с августа по октябрь 2016 года, заключая притворные ничтожные сделки через подконтрольную фирму, директор сокрыл доходы завода на общую сумму свыше 2 млн рублей, за счет которых могли быть частично удовлетворены требования Управления ФНС России по Чувашии по уплате недоимки по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам.

Кроме того, с октября 2016-го по февраль 2017 года для того, чтобы воспрепятствовать принудительному взысканию с завода имевшейся недоимки по налогам, превысившей 3 млн рублей, директор осуществлял расчеты с контрагентами, минуя заводские расчетные счета, по которым налоговики приостановили операции. В частности, руководитель обращался к дебиторам с просьбами о погашении их обязательств перед заводом путем перечисления денег его кредиторам.

Также он заключал ничтожные притворные сделки через вышеназванную подконтрольную фирму с целью прикрыть фактическое исполнение обязательств по ним сотрудниками завода. В итоге было «спрятано» свыше 4 млн рублей, которые были выведены из-под механизма принудительного взыскания. Еще установлено, что с февраля по июнь 2017 года, зная о том, что на заводе решением Арбитражного суда Чувашии введена процедура банкротства — наблюдение, обвиняемый неправомерно удовлетворил имущественные требования отдельных кредиторов третьей очереди в ущерб кредитору второй очереди — ФНС РФ, причинив ущерб государству на сумму более 3,6 млн рублей.

Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии и сотрудников регионального МВД. Следствие проводилось на территории Чувашии и в четырех российских областях. Дело направлено в суд.

В уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере обвиняется и директор чебоксарской коммерческой организации, занимающейся изготовлением металлоконструкций на объектах связи, в том числе сотовой. По материалам уголовного дела, будучи единственным учредителем указанной фирмы, он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) и на прибыль с деятельности организации за 2013-2015 годы на общую сумму свыше 24,8 млн рублей.

В частности, по инициативе директора были созданы две фирмы, которые фактически самостоятельную предпринимательскую деятельность не вели. Их руководителем по его указанию номинально стал бывший подчиненный. Такая схема дробления бизнеса позволяла составлять фиктивные документы по строительно-монтажным работам, якобы выполненным этими двумя фирмами для коммерческой организации фигуранта дела. И тем самым создать видимость наличия между ними финансово-хозяйственных взаимоотношений. В последующем эти ложные сведения включались в налоговые декларации и представлялись в налоговый орган. Таким образом, обвиняемый получал необоснованную налоговую выгоду для своей организации в виде незаконного предъявления к вычету НДС.

Также по уголовному делу установлено, что директор от имени возглавляемой организации продал своей супруге автомашину за 10 тыс. рублей, в то время как ее рыночная стоимость составляет более 4 млн рублей. В результате налоговая база была занижена, что позволило уклониться от уплаты как НДС, так и налога на прибыль.

Обвиняемый свою вину признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. По ходатайству следователя суд наложил арест на его имущество. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональному СУ СКР Министерством внутренних дел по Чувашии и инспекцией ФНС России по городу Чебоксары.

Бывает, что граждане, подозреваемые в налоговом преступлении, избегают уголовной ответственности, еще до суда возместив причиненный ущерб, что законом приветствуется. Недавний пример: 41-летний житель Чебоксар, по версии следствия, с января 2016 по июль 2017 года уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на общую сумму свыше 1 млн рублей. В частности, он занизил налогооблагаемую базу в декларации, не указав в ней доход в размере 8,2 млн рублей от продажи двух нежилых помещений, принадлежащих ему на праве собственности и расположенных в Чебоксарах.

После ареста принадлежащего подозреваемому нежилого помещения в Сочи, а также проведения необходимых следственных действий он в полном объеме возместил ущерб, в том числе наложенные в связи с неуплатой налога штрафные санкции и пени, а в общей сумме свыше 1 млн 200 тыс. рублей. Затем мужчина обратился к следователю с заявлением о прекращении уголовного дела на основании статьи 28.1 УПК РФ в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе. И дело было прекращено, правда, по нереабилитирующему основанию. Но главное — судимости не будет…