В Новочебоксарске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве местного жителя

…А по дороге купил ножовку

Утром 12 июня в мусорном контейнере у дома № 8 по улице Терешковой в Новочебоксарске, а затем в других контейнерах во дворах нескольких домов по улицам Терешковой и Коммунистическая были обнаружены части расчлененного тела мужчины с телесными повреждениями, что говорило о криминальном характере его смерти.

По этому факту СУ СКР по Чувашии незамедлительно возбудило уголовное дело. В целях раскрытия особо тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс, были задействованы все правоохранительные структуры и опытные криминалисты. Убийство, совершенное в условиях неочевидности, было раскрыто в кратчайшие сроки по «горячим следам», установлены личности потерпевшего и подозреваемого.

Ими оказались жители Новочебоксарска в возрасте 56 и 44 лет соответственно. Местонахождение злоумышленника было установлено в тот же день, он был задержан и доставлен к следователю на допрос. В следственном управлении отмечают, что в ноябре прошлого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство.

В ходе допроса своей причастности к нынешнему убийству мужчина не отрицал. По предварительной версии, утром восьмого июня он в городском кафе познакомился с потерпевшим, вместе пили спиртное. А потом поехали на съемную квартиру 44-летнего горожанина, чтобы продолжить застолье. Там мужчины поссорились, злоумышленник пустил в ход нож… От полученных ранений гость скончался на месте происшествия. Хозяин съемной квартиры снял с убитого одежду, разбил его телефон, сложил вещи в пакет и выбросил на улице в мусорный контейнер. Позже вечером он вышел на улицу, где его через некоторое время задержали сотрудники полиции (за ранее совершенное административное правонарушение) и доставили в отдел внутренних дел по Мариинско-Посадскому району.

Там мужчина находился двое суток, отбывая административное наказание. А освободившись утром 11 июня, решил избавиться от тела убитого им человека. По пути домой злоумышленник подготовился: купил в магазине ножовку, большие полимерные пакеты для мусора, хозяйственные перчатки. Расчлененное тело сложил в пакеты (туда же предусмотрительно сунул ножовку и нож) и выбросил их в мусорные контейнеры в соседних кварталах от дома, где проживал.

В ходе осмотра в квартире обнаружены замытые следы и пятна крови, а также другие следы и предметы, указывающие на совершение преступления. В ходе проверки показаний с выходом на место мужчина указал места, где выбросил пакеты со страшным содержимым.

Расследование уголовного дела продолжается.