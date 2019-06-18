23-24 июня в Чебоксарах пройдет Международный фестиваль фейерверков «АСАМАТ»

Фестиваль проводится в Чебоксарах ежегодно с 2008 года в рамках празднования Дня Республики, являясь одним из ярчайших культурных событий всего Поволжья.

В этом году ожидается участие пяти пиротехнических команд — из Чебоксар, Санкт-Петербурга, Москвы, Сергиева Посада, а также Киргизии.

Показы будут посвящены празднованию 100-летия Чувашской автономии и 550-летия основания г. Чебоксары, и будут состоять из визитки участника, а также пиротехнического шоу с музыкальным сопровождением длительностью не менее 5 минут.

Награждение победителей фестиваля состоится 24 июня и завершится гала-представлением.