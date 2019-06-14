Ко Дню Святой Троицы увеличат количество автобусов

15 июня православные отмечают Родительскую субботу, а на следующий день — праздник Святой Троицы. По традиции многие люди поедут на кладбище, чтобы навестить могилы своих близких, дабы отдать им дань памяти и уважения.

К массовому посещению горожанами кладбищ все готово, докладывают в администрации Чебоксар: наведен порядок на автодорогах, ведущих к погостам, в районе храмов и автовокзалов. На кладбищах вырубили сухостой и поросль, вывезли мусор, установили биотуалеты и контейнеры для сбора мусора, скамейки, урны, емкости для воды.

Но беспокоит людей, прежде всего, транспортное обслуживание. Начальник отдела транспортного обеспечения и связи города Андрей Васильев заверил, что в часы пик интервал движения автобусов, преимущественно средней и большой вместимости, составит 2-3 минуты в зависимости от пассажиропотока. Движение личных авто к городским кладбищам по улице Богдана Хмельницкого и Алатырскому шоссе до железнодорожного переезда у Карачуринского кладбища в эти выходные будет ограничено с 5.00 до 19.00.

До Карачуринского кладбища можно будет доехать на 3-м автобусе, чей маршрут продлят, и 30-м — с отправлением от Привокзальной площади железнодорожного вокзала. Отсюда же на автобусе № 30 можно будет доехать и до погоста в Яушах. А 46-й маршрут доставит на кладбище по Вурнарскому шоссе.

Как сообщают в Минтрансе республики, организацию работы общественного транспорта в Родительскую субботу и в День Святой Троицы обсудили в режиме видеоконференции и с другими муниципалитетами. В городах и районах будет организовано дежурство специалистов, контролирующих работу пассажирского транспорта и служб безопасности. Количество транспорта увеличат, пообещали в ведомстве.

Телефоны горячей линии

По муниципальным маршрутам Чебоксар: 8 (8352) 23-51-99