Ученые из разных стран мира приехали на конференцию в Чебоксары

Путь к Нобелевской премии начинается со школьной парты

В Чебоксарах почти неделю звучала английская речь: ученые-математики из разных стран мира приехали в Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова на конференцию, посвященную 150-летию со дня рождения основоположника современной аэромеханики и аэродинамики Сергея Чаплыгина. Наш обозреватель встретился с гостями республики.

Надо вернуть уважение к науке

Вице-президент Российской академии наук Валерий Козлов был в числе организаторов этой конференции. И в пору, когда школьники сдают экзамены и готовятся поступать в вузы, разговор получился не только о великом ученом, но и об образовании.

— Валерий Васильевич, преподаватели вузов жалуются, что современные выпускники школ очень сильно разнятся по качеству знаний, даже если в аттестате у них одинаковые оценки. Причем идет расслоение: либо совсем слабенькие, либо очень сильные. Нет такого упертого середнячка-трудяги. И все бы ничего, но самые сильные норовят уехать не только из Чебоксар, но и из страны. Кто-то достанется нашей отечественной науке?

— Очень правильный вопрос, на который крайне сложно дать ответ. Масштабы этой проблемы мы еще не осознали и даже не можем оценить ее последствий. Каждый уехавший — это личность, которая хочет реализоваться. И результаты его труда в копилку нашей страны засчитаны уже не будут. Вроде бы государство в него много вложило, а отдача… Однако запрещать выезд талантливой молодежи — это неправильный путь. Надо создавать здесь условия для работы молодым ученым. К сожалению, не так много мест, если мы говорим о науке, которые привлекательны для талантливых ребят.

— Можете поделиться адресами?

— Это наши исследовательские институты и некоторые факультеты университетов. В основном они сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и, может быть, Екатеринбурге. Что это за привлекательность? Что нужно молодому человеку?

Я как вице-президент Академии наук курирую работу с молодежью, часто общаюсь с ребятами. Они называют три позиции, и интересно в какой последовательности. На первое место они ставили не вопросы жилья и заработной платы. Они хотят работать в той научной организации, которая имеет мировой уровень. Чтобы окружение у них было соответствующее и можно было реализовать свой потенциал. На второе место ставят вопрос заработной платы, она у нас неконкурентоспособная. И на третьей позиции — жилье. Но без него первые две лишаются всякого смысла, ведь молодые люди обзаводятся семьями, и им нужно где-то жить, растить детей.

У нас в Математическом институте имени В.А. Стеклова где-то 100–110 научных сотрудников, 80% — это доктора наук, остальные — кандидаты наук, которые готовят докторские диссертации. Но даже из такого института молодые люди уходят. Причем они не уезжают в Европу, они идут в банки, страховые компании, где они могли бы работать по выбранной специальности и получать адекватную зарплату, чтобы содержать семью. Надо сказать, что несколько человек уехали на Запад, а потом вернулись по разным причинам. У одних пожилые родители здесь, кто-то не прижился в Европе. Поэтому не надо думать, что все готовы уехать из страны. Но чтобы талантливые люди оставались в науке, необходимо создавать условия.

Я считаю, что надо уделять больше внимания подготовке молодежи, которая связана с развитием технологий. В наш прагматический век все решают технологии. Причем хочу уточнить, что вложения в науку — это не только зарплата, это оборудование для лабораторий, реактивы, аппаратура, поездки за рубеж для участия в конференциях.

Кстати, радует, что в 2018 году в вашем университете организована лаборатория робототехники и искусственного интеллекта, которую возглавляет мой бывший аспирант, ученик, доктор физико-математических наук Алексей Борисов.

— Сейчас многие считают, что ЕГЭ понизил качество образования. Вы с этим согласны?

— Джон Кеннеди в свое время сказал: «Советское образование — лучшее в мире. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой». А почему? В советском образовании был порядок. Во всех школах от Калининграда до Владивостока дети учились по единой программе, чтобы ее освоить, надо было напрягаться, дети приучались работать. Все знали, на какой неделе какую тему изучают, переход из одной школы в другую был безболезненным. А сейчас такое количество программ, что даже в одной школе из одного класса в другой невозможно перевести ребенка. Десятки учебников, с ошибками…

Физику изучали все. А теперь? Почему раньше у нас были нобелевские лауреаты по физике? Именно потому, что физику изучали поголовно. Геометрия, стереометрия — они учили рассуждать, стоя у доски. Я считаю, что тестовая идеология губит именно умение мыслить. Тест пройти можно, но это не значит, что у человека есть знания. И в университетах мы приняли совсем непонятную систему. На Западе два вида бакалавров: бакалавр искусств и бакалавр наук. За три-четыре года студенты пытаются определить свою траекторию: куда они пойдут дальше. А в магистратуре уже они становятся магистрами физики или математики. У нас же бакалавр физики. Это что? Это же недоучка.

Раньше у нас аспиранты были нацелены на защиту диссертации, а теперь… Как изменят закон, мы не знаем. Наши дипломы сейчас не котируются на Западе… Мы потеряли позиции в науке, и это надо менять.

Надо вернуть уважение к науке. Ведь в науку мог бы вкладываться и крупный бизнес. Но пока великие бизнесмены уверены, что они все купят за рубежом. А надо бы, чтобы им было престижно финансировать исследования наших специалистов. Вполне можно перефразировать известную поговорку: «Если не хочешь кормить своих ученых, будешь кормить чужих».

Впрочем, проблема миграции ученых — международная. На нее жалуются в Финляндии, Германии, Польше…

Большой ученый может родиться и в провинции

Мария Прзыбыльская, профессор Зеленогурского университета, работает на стыке наук: математики, физики и астрономии. Но при этом она еще и преподает.

— Пани Мария, как обстоят дела с образованием в Польше?

— У нас есть талантливая молодежь, но самые талантливые — уезжают. Мы вкладываем много сил в них, однако человек хочет жить и работать там, где ему комфортнее. Зелена Гура — город небольшой, но наш университет имеет хороший рейтинг, поэтому учиться к нам приезжают ребята со всей Польши, много студентов из Вьетнама. Кстати, вьетнамцы часто остаются работать у нас. В последнее время мы очень много уделяем внимания сельским школьникам, занимаемся с ними, делаем для них доклады. Среди них есть очень способные ребята, которые уже пришли к нам учиться. Пока у них нет желания уехать, дети из сел и маленьких городков больше привязаны к Польше воспитанием, образом жизни. Но я не знаю, как долго они будут развивать «польскую» науку. Польскую — это условно, наука — международная территория без границ. Нам остается надеяться — когда они станут большими учеными, они будут писать в биографии, что родились в Польше. Не надо думать, что талантливый человек должен быть из крупного города или столицы, большой ученый может родиться в самой глухой провинции.

Есть еще один аспект, почему ученые уезжают: тем, кто финансирует науку, хочется видеть результаты своей научной работы сейчас. А в математике есть задачи, решение которых потребуется через много лет, возможно, через несколько десятков лет. Ведь мы пользуемся расчетами Сергея Чаплыгина, которые были сделаны в прошлом веке. А тем, кто может потратить деньги на науку, сложно объяснить, что они вкладывают финансы не в пустоту. Поэтому ученые работают там, где есть понимание, что науку надо развивать, даже если сегодня ты с этого не получишь прибыли.

Наука прирастает регионами

Ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров считает, что для студентов и аспирантов участие в подобных конференциях — это рывок вперед. Хотя, международные конференции — это дорогое удовольствие, без них работать сложно: живое общение крайне необходимо для дальнейшего развития как науки, так и самих ученых.

— Андрей Юрьевич, даже название конференции «Научное наследие Сергея Чаплыгина: неголономная механика, вихревые структуры и гидродинамика» поставит в тупик большинство наших читателей. И возникает вопрос, насколько нужно проводить такие конференции в региональном вузе?

— Польза для наших участников — сотрудников и студентов технических факультетов, факультетов физики, прикладной математики, информационных технологий просто колоссальная.

Живые доклады, обсуждение научных вопросов за круглым столом глаза в глаза невозможно полностью заменить конференциями по Интернету, перепиской. Для ученого, и особенно молодого, ищущего себя, создание такой среды невероятно важно. В нашем университете собрались ученые из Франции, Мексики, Польши, Сербии, из нашей страны. Это последователи школы Крылова, Чаплыгина. Один из организаторов этой конференции вице-президент РАН Валерий Васильевич Козлов — крупнейший математик современности, который стал доктором наук в 28 лет. Более десяти лет он возглавлял Математический институт, которым в свое время руководил Алексей Крылов. Алексея Николаевича, уроженца нашей республики, справедливо называют отцом отечественного кораблестроения. Сергей Чаплыгин работал в смежной области, он внес огромнейший вклад в развитие авиастроения. Современные самолеты поднимаются в воздух благодаря его расчетам.

У нас создана школа Алексея Григорьевича Терентьева, который подготовил более 20 кандидатов физико-математических наук. Он всю жизнь занимался расчетами для летательных аппаратов, ракет, самолетов, судов на подводных крыльях. Сейчас его заинтересовала тема преобразования морских и речных течений в электрическую энергию, профессор пытается создать принципиально новый механизм для повышения эффективности получения электроэнергии.

В прошлом году мы проводили конференцию по гидродинамике, которая вызвала большой интерес, ее поддержали ученые Академии наук, ведущих научных центров, занимающиеся кораблестроением. Как видите, научная деятельность ведется и в региональных вузах, поэтому вполне резонно, что эта конференция проводится в Чебоксарах.

Что касается студентов, то, возможно, не все было им понятно, учитывая еще и то, что язык конференции — английский, но для них это стимул заниматься наукой.

Фото chuv.su: Более 100 ведущих ученых из разных городов России, а также дальнего зарубежья обсуждали наследие великого математика Сергея Чаплыгина. При этом особое внимание на конференции уделили прикладным вопросам.