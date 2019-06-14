Минсельхоз Чувашии представил проект закона о садоводстве

На состоявшемся вчера заседании правительства под руководством Главы республики Михаила Игнатьева вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов представил проект закона об отдельных вопросах в области ведения садоводства и огородничества для собственных нужд. Как было отмечено, документ определяет концепцию госполитики в этой сфере.

В проекте содержатся положения и нормы, устанавливающие полномочия парламента, правительства республики, особенности предоставления участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. С принятием данного закона потребуется установить порядок приобретения имущества общего пользования садовых товариществ, определить орган, уполномоченный контролировать господдержку садоводства. Соответствующим федеральным законом определены формы этой поддержки.

Такой закон необходим, отметил министр, поскольку на сегодня в регионе нет единого органа, курирующего все эти вопросы. Тема чувствительная для населения, сказал Глава республики, и при обсуждении проекта в Госсовете следует не дать поводов для спекуляций. Тут также надо сосредоточить внимание и на вопросах транспортной доступности горожан к участкам.

На заседании заслушан отчет о деятельности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций, представленный министром Михаилом Анисимовым. В республике обеспечена возможность предоставления 65 государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ. Благодаря проделанной работе по развитию электронного правительства в Чувашии показатель «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» в 2018 году достиг целевых значений и составил 73 процента. Тут республика находится на 42 месте среди субъектов Российской Федерации.

Сегодня высокоскоростным Интернетом обеспечены все города региона. Поступательно решается этот вопрос и в сельских районах. Только за последние пять лет в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» возможность выхода в сеть «Интернет» получили более 50 тыс. человек из 111 сел и деревень.

Для этого построено порядка 1000 км волоконно-оптических линий связи. За последние годы удалось значительно расширить зону вещания национальных теле– и радиоканалов.

Говоря о наиболее острых проблемах, министр коснулся кадров — как айти-специалистов, так и журналистских. Несмотря на неплохую среднюю зарплату у первых — более 37 тыс. рублей, толковых специалистов не хватает. В печатной прессе также нехватка молодых. Хотя в некоторых изданиях умудряются удерживать тиражи. Если тиражи федеральных изданий за последние три года упали втрое, то у ряда республиканских газет держатся на уровне. Позиции Чувашии по тиражам газет в общероссийском рейтинге свидетельствуют о достаточной востребованности в регионе печатных изданий. По итогам подписной кампании за второе полугодие 2018 года республика заняла 10-е место в России и 2-е место в Приволжском федеральном округе по насыщенности подписными печатными изданиями в расчете на 1 тыс. человек населения.

Глава республики обратил внимание на районную прессу. Местное население подчас больше информировано о новостях федеральных, нежели о местных, потому что «районки» слабы. Причем в освещении самых острых проблем — сбора мусора, тарифов ЖКХ… В целом же СМИ в настоящее время должны быть нацелены на освещение реализации национальных проектов.

На заседании были рассмотрены и другие документы.

Фото cdn-p.cian.site: В «дачном хозяйстве» страны по статистике трудятся на свое благо 60 млн садоводов, дачников и огородников.