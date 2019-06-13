Подведены итоги участия делегации Чувашской Республики в Петербургском международном экономическом форуме

10 июня Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел еженедельное совещание с членами Кабинета Министров республики и руководителями территориальных ведомств федеральных органов исполнительной власти, на котором обсуждены итоги участия делегации Чувашской Республики в мероприятиях в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума.

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 2019 года, оглашенного в ходе форума, Чувашская Республика вошла в число 20 регионов-лидеров, расположившись на 11 строчке. «С 2015 года мы входим в Топ-20 лучших регионов. Деловое конструктивное взаимодействие между органами власти разного уровня налажено, наша системная командная работа позволяет добиваться результатов. Однако в конкурентной среде нужно гибко работать, реагировать на запросы предпринимателей», — констатировал руководитель региона.

Глава республики поручил изучить лучшие региональные практики, подчеркнув, что республика имеет и потенциал, и резерв, чтобы улучшить свои позиции.

В ходе совещания с анализом Национального рейтинга выступила временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Светлана Ананьева. Она обозначила показатели, по которым оценка бизнес-сообщества улучшилась, представила направления, требующие внимания и усиления работы.

Так, в регуляторной среде на улучшение показателей повлияли упрощение подачи документов для государственной регистрации, контроль за нижестоящими налоговыми органами, ежеквартальное проведение обучающих семинаров для налогоплательщиков. В целях сокращения сроков и количества процедур получения разрешения на строительство в республике между участниками градостроительного процесса внедрено электронное взаимодействие. Наблюдается положительная тенденция по сокращению времени подключении к электрическим сетям, развиваются институты поддержки бизнеса, расширяется доступ малого и среднего бизнеса к системе государственных и муниципальных закупок. Увеличилась доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактах с 25,9% до 68,30%.

Говоря о задачах по снижению давления со стороны контрольно-надзорных органов, Михаил Игнатьев указал, в частности, на необходимость совершенствования института защиты прав предпринимателей, развития институтов поддержки бизнеса. Он обратил внимание на недопустимость злоупотреблений со стороны предпринимателей, которые обращаются в контрольные органы с жалобами с целью конкурентной борьбы. Данные факты, по мнению Главы республики, также оказывают влияние на общую оценку инвестиционной привлекательности региона.

Светлана Ананьева сообщила, что в августе планируется провести выездную стратегическую сессию — «федеральный десант» по вопросам формирования благоприятного инвестиционного климата, реализации плана мероприятий «Трансформации делового климата» с участием федеральных органов исполнительной власти, а также деловых объединений Агентства стратегических инициатив, ТПП России, Опоры России, Деловой России и бизнес-сообщества.

На планерке также обсуждены итоги участия в деловой программе Петербургского форума, в рамках которого Глава республики Михаил Игнатьев провел встречи с руководителями органов исполнительной власти и бизнеса, подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

В ходе встречи с Председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко рассматривались перспективы развития транспортной инфраструктуры Чувашии, в том числе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», определения на территории республики перспективных мест локаций транспортно-логистических центров в зоне тяготения будущей автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань».

В рамках реализации соглашения с АО «Деловая среда» планируется совместные мероприятия по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Осенью текущего года при поддержке АО «Деловая среда» в республике планируется дать старт бесплатным семинарам, тренингам и обучающим программам для предпринимателей, в том числе для начинающих.

Со «Сбербанком России» достигнута договоренность о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов с целью увеличения объемов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики Чувашской Республики. Сбербанк также примет участие в реализации программы по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме и системы предоставления финансовых услуг населению через удаленные каналы обслуживания.

Соглашение c Общероссийской общественной организацией «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» предполагает совместную работу по вовлечению населения республики в занятия спортом, включая работников предприятий и членов их семей.

С Военным учебно-научным центром Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» будет осуществляться взаимодействие в сфере подготовки граждан к поступлению в ВУЗы Минобороны России, в том числе проведение комплекса мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан, проживающих в Чувашской Республике.

Заключены также соглашения о сотрудничестве с Правительством Ленинградской и Кемеровской областей по сотрудничеству в целях содействия социально-экономическому развитию регионов, обмену опытом по основным направлениям развития отраслей экономики. Достигнута взаимная договоренность о расширении поставок продукции чувашских товаропроизводителей на Кузбасс, включая концерн Тракторные заводы, о серьезной программе подготовки молодых специалистов для этого производства.

Кроме того, в рамках форума между ПАО «Химпром» и Правлением Евразийского банка развития подписано кредитное соглашение о выделении финансирования в сумме 4,5 млрд рублей, которые будут инвестированы в проект по производству пероксида водорода мощностью 50 тыс. тонн в год. Новое производство полностью обеспечит всю Россию перекисью водорода, импорт которой сегодня составляет 80 %. Проект будет реализован с использованием самых современных и безопасных технологий.