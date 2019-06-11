Дороги уходят на ремонт

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

А некоторые трассы меняют «хозяина»

На совместной пресс-конференции Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» дорожники обсудили начало ремонтных работ на федеральных, региональных и местных трассах в республике.

Как сообщил Илдар Мингазов, начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (именно это ведомство отвечает за состояние федеральных автодорог на территории республики), в текущем году в Чувашии приведут в нормативное состояние более 88 километров автомобильных дорог федерального значения. Самый большой объем работ придется на трассы М-7 «Волга» и А-151 Цивильск — Ульяновск.

В этом году начнется активное строительство эстакады к мосту через реку Суру при въезде в Ядрин. По контракту работы на ней должны завершиться в 2020 году, но строители рассчитывают сдать объект немного раньше — уже в этом году на эстакаде запустят движение, на ее строительство в 2019 году выделено более 930 млн рублей из федерального бюджета. По словам Илдара Мингазова, строительство эстакады идет по графику, в данный момент мостовики приступили к устройству монолитной железобетонной плиты, которая объединяет балки пролетных строений сооружения. Также идет монтаж самих балок. На объекте обустроят автомобильные подходы и очистные сооружения, он будет оборудован системой предупреждения об обледенении покрытия и освещением.

Ближе к середине лета, после определения подрядчика, начнутся работы на еще одном важном объекте — реконструкции шестикилометрового участка трассы М-7 «Волга» в Чебоксарском районе.

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Коснулся начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» и более далеких планов относительно федеральных трасс. Так, на сегодняшний день разрабатывается проектная документация на строительство и реконструкцию второй очереди моста через реку Суру (работы запланированы на 2021-2024 годы) и участков трассы М-7 «Волга» в Моргаушском и Чебоксарском районах.

Кроме того, в этом году планируется провести мену дорог. В федеральную собственность отойдет 15-километровый транспортный обход Чебоксар, а почти 33 км трассы М-7 «Волга» получат региональный статус.

Большой объем ремонтных работ предстоит выполнить на региональных, межмуниципальных и местных дорогах. В общей сложности капремонту и ремонту подвергнутся около 200 км республиканских трасс. В целом объем Дорожного фонда Чувашии в этом году составляет более 5 млрд рублей.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Александр Николаев, к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна составить 50,3%. К концу этого года дорожники республики намерены добиться показателя 44,1%. По мнению министра, основная причина разрушения региональных дорог — большегрузный транспорт, объезжающий федеральные дороги по местным мимо пунктов весового контроля. Александр Николаев пообещал навести в этой сфере порядок. «На федеральном уровне нужно закрепить норму, чтобы полномочия останавливать фуры были не только у сотрудников ГИБДД, но и у непосредственного содержателя этих дорог в регионе. Примем все силы, чтобы сотрудники полиции в этом нам оказали помощь», — заверил он.

КСТАТИ
На пресс-конференции министр транспорта также отметил, что в республике появится единый телефон, по которому любой житель сможет сообщить обо всех дорожных проблемах в городах и районах Чувашии. Спустя несколько дней Минтранс на своем сайте проинформировал: задать любой вопрос по дорогам и транспорту жители республики могут по круглосуточным телефонам центральной диспетчерской службы: 8 (8352) 54-05-00 и 8-917-679-23-16. Каждое обращение рассмотрят и дадут исчерпывающий ответ.

 

 

Фото vv-fad.ru

Опубликовано: 11 июня 2019 г.


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