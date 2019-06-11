«Является лучшим бойцом роты…»

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

Июнь 1944 года. Не успели немцы опомниться от ударов на юге, как на них был обрушен так называемый «четвертый сталинский удар» — в районе Карелии. В результате Красная Армия разбила финские войска, освободила Выборг и Петрозаводск и часть Карело-Финской республики.

Под влиянием успехов Красной Армии наши союзники уже не в состоянии были и дальше затягивать открытие второго фронта. 6 июня 1944 года американо-английское командование, с опозданием на два года, приступило к высадке крупного десанта в Северной Франции.

4 июня 1944 г.

От болезни в эвакогоспитале № 2813, дислоцировавшемся в Туле, умер артиллерист 407-го батальона красноармеец Егор Леонович Леонтьев из деревни Чемурша Чебоксарского района. Его похоронили на Заречном кладбище Тулы в могиле №37. Дома Егора Леонтьева ждала мать Фекла Андреевна.

5 июня 1944 г.

В этот день последнее письмо домой написал и отправил в родные Малые Кибечи Канашского района Илья Афанасьевич Афанасьев. Рядовой Афанасьев погибнет в одном из августовских боев.

Фото: В этот же день подписан приказ по 8-му отдельному гвардейскому полку связи Отдельной Приморской армии о награждении фельдъегеря–мотоциклиста пункта сбора донесений гвардии ефрейтора Антона Герасимовича Герасимова, 1916 г.р., призванного Советским РВК, «за самоотверженную работу по доставке боевой корреспонденции командования ОПАрм дивизиям и корпусам в период наступательных боев в Крыму и в период ожесточенных сражений в районе Севастополь — Балаклава».

6 июня 1944 г.

В ходе ожесточенного боя в районе деревни Анисимово близ Пскова пал смертью храбрых старший механик грозной самоходной установки СУ-152 33-го гвардейского отдельного танкового полка 67-й армии гвардии сержант Николай Павлович Авксентьев из деревни Байдеряково Шемуршинского района. Через день его похоронили в деревне Дмитриевка Ленинградской области. Домой 24-летнего сына не дождалась мать Евдокия Федоровна.

О чем писала в этот день «Красная Чувашия» Во вторник газета сообщила, что в связи со 145-летием со дня рождения А.С. Пушкина Чувашская Государственная филармония в помещении Чувашского Государственного Академического театра устраивает пушкинский вечер… В публикациях «Красной Чувашии» все чаще и чаще можем прочитать о мирной жизни — в Победе уже никто не сомневается, люди все чаще задумываются о послевоенном обустройстве жизни. Есть, например, в газете заметка о выдаче ссуд на индивидуальное жилищное строительство через коммунальный банк. «До сих пор, сообщается в заметке, на одного застройщика ссуда выдавалась в размере до 5 тысяч рублей на срок не свыше пяти лет. В дальнейшем размер ссуд может быть увеличен до 10 тысяч рублей сроком погашения до семи лет».

7 июня 1944 г.

«…Показал свое мастерство артиллериста и храбрость при стрельбе прямой наводкой. Благодаря умелому ведению огня при взятии дер.Вешняки 07.06.1944 г. были подавлены ОТ (огневые точки. — Авт.) противника, в результате чего пехота без потерь ворвалась в деревню и заняла ее» — вот боевая характеристика уроженца Алатырского района Михаила Ивановича Волкова, 1921 г.р. За этот подвиг младший сержант Михаил Волков был награжден медалью «За отвагу».

Такой же медалью «За отвагу» за этот же бой был награжден телефонист 25-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии красноармеец Иван Макарович Макаров, 1908 г.р., уроженец Шумерлинского района. Он под сильным огнем противника устранил до 10 порывов телефонной линии, чем обеспечил бесперебойную связь во время боя.

Были ли знакомы между собой два уроженца Присурья, мы можем лишь гадать.

Оперативная сводка за 7 июня 1944 г. По уточненным данным, в результате боев с 30 мая по 6 июня наши войска нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике: подбито и сожжено 315 немецких танков и самоходных орудий, уничтожено 29 бронемашин и бронетранспортеров, 62 полевых орудия разного калибра, 240 пулеметов и до 400 автомашин. На юге советский истребитель принудил к посадке на нашей территории немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88». Взятый в плен стрелок 1 отряда 100-й группы дальних разведчиков Макс Дробиш рассказал: «За одну неделю наш отряд потерял 3 самолета. Два из них были сбиты русскими истребителями, а один — зенитной артиллерией. В последнее время немецкие летчики крайне неохотно поднимаются в воздух. Дело в том, что мы опасаемся истребителей и огня русских зениток».

8 июня 1944 г.

Всего-то полгода провоевал на фронте 22-летний Петр Лазаревич Кулаков из села Сиява Порецкого района. Стрелок 1016-го стрелкового полка 288-й стрелковой дивизии красноармеец Кулаков погиб в бою 8 июня 1944 г. при освобождении территории современной Псковской области. Первоначально боевые товарищи похоронили его в деревне Церковище Островского района Ленинградской области. Дома солдата ждала мать Елена Андреевна.

9 июня 1944 г.

В этот день подписан наградной лист с представлением к ордену Славы III степени уроженца деревни Тенеево Янтиковского района гвардии ефрейтора Михаила Андреевича Андреева, 1919 г.р., члена ВКП(б), призванного в Красную Армию Туганским РВК Новосибирской области, минометчика минометной роты 3-го стрелкового батальона 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии.

К этому времени гвардии ефрейтор Андреев — бывалый фронтовик, с первых дней войны получил три ранения и вновь вернулся в строй.

«Является лучшим, дисциплинированным бойцом в роте, всегда готовым к выполнению боевых задач» — такую высокую оценку дал нашему земляку командир полка гвардии подполковник Лазарев.

О чем писала в этот день «Красная Чувашия» В номере 113 за 9 июня опубликован портрет нашего земляка генерал-лейтенанта А.Н. Боголюбова. «За умелое и мужественное руководство боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками Александр Николаевич Боголюбов награжден орденом Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, орденом Богдана Хмельницкого I степени и орденом Красного Знамени. Тов. А.Н. Боголюбов происходит из города Чебоксары», сообщает газета.

10 июня 1944 г.

В этот день подписан приказ о награждении медалью «За боевые заслуги» «за образцовое выполнение боевых заданий командования» уроженца Красночетайского района рядового Ерофея Александровича Бахметьева (Вахметьева), 1917 г.р., телефониста 1-й батареи 2-го гвардейского истребительно-противотанкового полка 16-й отдельной истребительной противотанковой бригады 5-й Армии 3-го Белорусского фронта.

О чем писала в этот день «Красная Чувашия» «На постройку звена санитарных самолетов «Красная Чувашия» Коллективы госпиталей, где начальниками т.т. Ефимова и Жаркова, обратились ко всем госпиталям республики с призывом построить для Красной Армии звено санитарных самолетов «Красная Чувашия». Врачи, санитарки и служащие, а также раненые бойцы, сержанты и офицеры обоих госпиталей внесли на эти цели 150000 рублей деньгами и облигациями государственного займа. Дадим Красной Армии танк Поддерживая почин Ферапонта Головатого, рабочие, инженерно-технические работники и служащие Чебоксарской чулочной фабрики решили собрать средства на строительство боевого танка для Красной Армии. Директор фабрики т. Богуславская вносит на эти цели 3000 руб., начальник отдела снабжения т. Хмеленский — 2500 руб., главный инженер т. Черкашин и начальник планового отдела — по 2000 руб. Сумма, отчисленная коллективом на постройку танка, уже достигла 30000 руб.»

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов