В республике разворачивается заготовка кормов

У истоков «молочной реки»

В агрофирме «Ольдеевская» Чебоксарского района одно из самых крупных в республике дойное стадо — более 800 голов. И самая высокая продуктивность буренок — свыше 8000 килограммов молока в год в расчете на одну. Слагаемых этого два — породистые животные и полноценное, научно выверенное кормление.

Правда, какой бы породистой ни была буренка — на пустой сычуг много молока она не даст. До половины затрат, утверждают специалисты, в животноводстве уходит на корма. И на хороший результат можно рассчитывать только при многокомпонентном рационе, считает председатель совета директоров АО «Агрофирма «Ольдеевская» Евгения Беликова. Не случайно в агрофирме есть должность агронома по кормопроизводству, которую занимает Андрей Марлынов. Выпускник Чувашской сельхозакадемии лишь два года назад пришел в хозяйство, но демонстрирует просто блестящее владение специальностью. Навскидку оперирует цифрами, показателями… Прибывший вместе с журналистами, ректор академии Андрей Макушев светился гордостью за воспитанника.

Наш пресс­тур проходил под эгидой вице­премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова. Скошенные в валки многолетние травы провяли до нужной кондиции, специальные агрегаты ворошили их, следом комбайны подбирали и измельчали, выгружая сенажную массу в кузовы грузовиков. На минувшую пятницу в агрофирме было заготовлено уже более 700 тонн сенажа — треть запланированного. В полях зреет кукуруза, которая также пойдет на силос. Отдельно нынче посеяли «царицу полей» для откорма бычков на мраморную, самую качественную говядину. И,конечно, запасут необходимое количество сена плюс концентраты. Все это вкупе со всевозможными добавками и обеспечивает многокомпонентное кормление.

Вообще кормовому рациону здесь уделяют научное внимание. На днях убыли специалисты из Чехии, консультировавшие на предмет меню для буренок. А корма запасают впрок — на молочной ферме не початы три траншеи с сенажом, заложенным еще два года назад.

В СХПК «Коминтерн» Красночетайского района молочное стадо поменьше, чем в «Ольдеевской», но тоже достаточно крупное — 550 голов. Предстоящей осенью прибавится еще сотня буренок. В планах довести стадо до 700 голов, для чего будут строить еще одно помещение, говорит председатель СХПК, заслуженный работник сельского хозяйства России Альбина Новикова. Хозяйство целенаправленно развивает эту отрасль. Не так давно здесь запустили в эксплуатацию молочное отделение, оборудованное по самой современной технологии, с линией «Карусель» с компьютерным управлением.

Для такого мощного производства и кормовая база требуется соответствующая. И продуктивность здесь немалая — в среднем 6500 килограммов молока в год от коровы. На полях полным ходом идет заготовка сенажа, в том числе из зерновых смесей. В работе две косилки, валкообразователи.

Чтобы корма были высокого качества, важно «поймать» оптимальные сроки их заготовки. Сейчас они как раз наступили для скашивания многолетних трав на сенаж, сказал Сергей Артамонов в общении с журналистами на поле в СХПК «Коминтерн». Запастись этим кормом надо в течение не более 12 дней, потом наступит сенокос. Сена на зимовку в республике необходимо запасти не менее 100 тыс. тонн, сенажа — около 245 тыс., силоса — 280 тыс. тонн. В расчете на одну условную голову скота это даст порядка 26 центнеров кормоединиц, а с учетом концентратов, то есть зерна, выйдет 28 центнеров, как и положено по зоотехническим нормам.

Фото agro.cap.ru: …Обстановка на кормовых полях меняется ежедневно. В конце минувшей недели сенаж заготавливали в половине районов, а ко вчерашнему дню, по данным Минсельхоза, к этому приступили повсеместно. Скошено 14,3 тыс. гектаров трав, запасы кормов сделаны в хозяйствах 12 муниципальных районов. Заготовлено 2,7 тыс. тонн сена и 9,8 тыс. тонн сенажа.