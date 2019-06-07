8 сентября в Чебоксарах пройдут дополнительные выборы в Госсовет Чувашии

В соответствии со статьей 4 Закона Чувашской Республики «О статусе депутата Государственного Совета Чувашской Республики», статьей 19, пунктом 1 статьи 73 Закона Чувашской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики» Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики постановляет:
назначить дополнительные выборы депутата Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва по Привокзальному одномандатному избирательному округу № 16 на 8 сентября 2019 года.