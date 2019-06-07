В парке Амазония появилась деревянная ладья

И символ, и место для фотографирования

Мало кто из посетителей столичной Амазонии, заходя в парк, не остановится у деревянной ладьи. Судно словно плывет по волнам, сопровождаемое лебедями, а ветер надувает паруса… Установленный накануне Дня защиты детей арт-объект уже стал любимым местом для фотографирования.

«Здесь очень красиво, привела внучатого племянника показать парк», — рассказывает пенсионерка Нина Муравьева, рассматривая с мальчишкой ладью. Спустя несколько минут к арт-объекту подходит целая толпа воспитанников детского сада № 125 — мальчишки и девчонки с любопытством разглядывают судно, проверяют его на ощупь… «Обязательно придем сюда гулять с мамой и папой», — обещает семилетняя Настя Степанова.

Появление в парке накануне юбилея Чебоксар именно ладьи не случайно. Разработчики проекта постарались подчеркнуть историчность чувашской столицы. Ровно 550 лет назад к городу подошла рать Ивана Руно, воеводы великого князя Московского, государя Ивана III. В летописи даже сохранилось описание этого похода, рассказала журналистам профессор Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова, автор учебника «Мой город», Татьяна Иванова и зачитала цитату из этой книги: «…и того же дни отплывшие от Новагорода 60 верст, ночевали, а наутрее обедали на Рознежи, а ночевали на Чебоксаре, а от Чебоксари шли весь день, да и ночь ту всю шли, а пришли под Казань на раннем зоре…»

КСТАТИ Больше цветов к празднику Всего к юбилею чувашской столицы по единой ландшафтной концепции оформляются 16 кольцевых развязок, 20 скверов и парков, цветников на 20 общественных территориях. Например, на кольце «Энергозапчасть» уже появились зеркальные лебеди и вазоны с национальной символикой, а на кольце ГИБДД и у универмага «Шупашкар» появятся национальные куклы с юбками из живых цветов. «Наша задача — улучшить внешний вид и создать комфортные условия для гостей и жителей», — отмечает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Тогда же свою роль сыграла и ладья. «Считается, что Иван IV присмотрел это место в 1552 году, когда плыл после взятия Казани. Потом сюда с наказом от Ивана Грозного прибыл архиепископ Гурий и был основан наш кремль», — объяснила профессор Иванова. Показывая на рисунок сбоку арт-объекта, она объяснила, что это схематично изображена гравюра 18 века. По распоряжению Екатерины II прибыл в Чебоксары Александр Свечин, который рисовал город для гравюры. На ней на первом плане видны парусники. Таким образом, Волга и ладья напоминают нам об истории Чебоксар.

«Символично, что на ладье изображен герб Чебоксар, который был учрежден Екатериной II в 18 веке, — добавил один из разработчиков объекта, дизайнер Владислав Кондратьев. — Он сделан из зеркала, которое сверкает, если смотреть со стороны студенческого городка. Скоро здесь появится подсветка».

Помимо ночной подсветки вскоре у ладьи установят и цифры, напоминающие о возрасте Чебоксар, — 550. Впрочем, вместе с ними стоит поставить и пояснительную табличку. Ведь пока о ладье чебоксарцы говорят лишь, что «это нечто историческое».

Фото gcheb.cap.ru: Плывущая по волнам ладья со сторожевой башней рядом — подарок любимому городу от почетного гражданина Чебоксар Анатолия Леонтьева.