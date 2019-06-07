Делегация Чувашии принимает участие в работе ПМЭФ-2019

Встречи с расчетом на перспективу

Накануне в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия XXIII Петербургского международного экономического форума, в которой принял участие Глава Чувашии. Впрочем, программа ПМЭФ-2019 стартовала раньше — мы уже рассказывали, какие мероприятия Михаил Игнатьев провел 5 июня. Вот и вчера у делегации Чувашии выдался напряженный день — рабочие встречи следовали одна за другой, сообщает пресс-служба Администрации руководителя республики.

На полях форума состоялась встреча Михаила Игнатьева с министром инноваций и технологического развития Республики Сербия, Председателем Сербской Народной Партии Ненадом Поповичем, которого хорошо знают в Чувашии. Были обсуждены перспективы взаимодействия предприятий нашей республики и Сербии, расширение экспортных поставок продукции предприятий электротехнического кластера и других отраслей. «Я радуюсь успехам Чувашии, надеюсь на дальнейшее укрепление сложившихся связей в рамках развития межгосударственных отношений между Россией и Сербией», — сказал в заключение Ненад Попович.

С Председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко Глава Чувашии обсудил перспективы развития транспортной инфраструктуры республики. Большое внимание в разговоре уделено строительству новых автомобильных дорог — по территории Чувашии должна пройти платная скоростная автодорога «Москва — Казань». Михаил Игнатьев принял участие и в деловом обеде государственной компании «Автодор», посвященном реализации региональных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

Вчера было заключено соглашение о взаимодействии между Чувашской Республикой и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», подписи под которым поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Председатель Правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф. Стороны договорились о сотрудничестве в осуществлении инвестиционных проектов и диверсификации экономики Чувашской Республики.

Банк также примет участие в реализации программы по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме и внедрению системы оказания финансовых услуг населению через удаленные каналы обслуживания. «Уверен, что подписанное сегодня соглашение будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию нашего региона, повышению инвестиционной привлекательности Чувашии и финансовому благополучию жителей республики», — сказал Михаил Игнатьев.

Развитием малого и микробизнеса в стране занимается дочерняя компания ПАО Сбербанк — АО «Деловая среда». В рамках ПМЭФ-2019 Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором этой компании Виталием Тарасовым. «Чувашская Республика как регион нам очень интересна. Мы в партнерстве с госорганами проводим эффективную работу по обучению предпринимателей. Наработанный опыт хотим довести и до ваших предпринимателей», — подчеркнул Виталий Тарасов.

В ходе встречи подписано соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашии и АО «Деловая среда». Уже нынешней осенью в республике планируется дать старт бесплатным семинарам, тренингам и обучающим программам для предпринимателей, в том числе для начинающих.

В рамках программы форума заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Правительством Кемеровской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Подписи под документом поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Речь идет о расширении поставок продукции чувашских товаропроизводителей, обмене опытом предоставления услуг в социальной сфере и здравоохранении, а также о развитии сотрудничества в сфере культуры и туризма и организации лечения жителей в ведущих клиниках регионов. В 2018 году товарооборот между Чувашией и Кемеровской областью превысил 1 млрд рублей. Чувашские товаропроизводители поставляют в Кемеровскую область металлорежущие станки, тракторную технику, нательное белье, обувь, медицинские инструменты и оборудование.

Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах было подписано также между нашей республикой и Ленинградской областью. Свои подписи под документом поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Чувашская Республика — давний партнер Ленинградской области. Мы имеем хорошие культурные, социальные связи, изучаем лучшие региональные практики друг друга. Соглашение заключено на пять лет, и если оно нас не разочарует, то автоматически будет пролонгировано на следующий период», — сказал Александр Дрозденко.

Михаил Игнатьев поблагодарил губернатора Ленинградской области за поддержку чувашской национально-культурной автономии, а также их инициативы по присвоению имени известного востоковеда Н.Я. Бичурина улице в городе Мурино во Всеволожском районе. Он также выразил уверенность, что подписанное соглашение станет новым инструментом межрегионального сотрудничества, будет способствовать установлению и укреплению всесторонних связей.

Фото cap.ru: Виталий Тарасов считает, что на организованных при содействии АО «Деловая среда» семинарах предприниматели смогут овладеть новыми технологиями ведения бизнеса.