«Спасибо, Чебоксары! Спасибо, Чувашия!»

Об акции «СТАНЬ ПЕРВЫМ!», прошедшей в республике 1 июня, страна узнала не только из новостей и прямых трансляций на Первом канале. Многие звезды экрана, приехавшие в Чебоксары, вели личные репортажи в социальных сетях.
«Благотворительная акция 1-го канала «Стань первым!» в Чебоксарах только началась. А уже столько счастливых лиц сегодня!!!» — писала Эвелина Блёданс, выкладывая в сеть видео с Бала дошколят.
«Какой день мы провели вместе с 1-м каналом! — восхищалась после посадки клумбы «дачная фея» Октябрина Ганичкина. — Каждый день должен быть таким добрым!»
«Пусть у вас будет такое же настроение, как у нас в субботу на сцене», — желал самого лучшего своим подписчикам в Инстаграме ведущий программ «Вечерние новости», «Пусть говорят», генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрий Борисов.
А у некоторых звездных гостей эмоции в два предложения просто не уместились. Вот что они рассказали своим читателям.
Марина КИМ, телеведущая:
«Чебоксары! Это был насыщенный день добра, тепла и любви. Все, что мы могли подарить детям и их родителям, мы дарили! От души! Квартиры, автобусы, оргтехнику, хоккейную форму и главное — нашу любовь! Отдельная благодарность @ddborisov (Дмитрию Борисову. — Прим. ред.) за концерт на берегу Волги для 30000 молодых чебоксарцев, которые зажгли в этот вечер под салют и треки самых крутых популярных молодых артистов! Это исполнители, которых я реально сама знаю и люблю их песни! Канал семьи Первого канала @musiconetv (телеканал «Музыка Первого». — Прим. ред.) организовал прямой эфир на таком уровне!!! Нам даже не нужны Бон Джови и Леди Гага. Круто, что в России такое есть!».
Юлия БАРАНОВСКАЯ, телеведущая:
«Вчера был удивительный, потрясающий день . В рамках благотворительной акции Первого канала «Стань первым!» мы с моими коллегами во главе с нашим дорогим идейным вдохновителем и организатором этой акции Александром Ильиным летали в Чебоксары. Хочу сказать огромное спасибо городу за потрясающий прием, невероятный, теплый и душевный. Мы посетили очень много площадок — были и в реабилитационном центре, и в областной больнице; пообщались с детьми и их родителями, подарили подарки, потом встретились с одаренными детьми, посмотрели их выступления…»
А в ледовом дворце вместе с Дмитрием Борисовым, Александром Ильиным, Борисом Грачевским, Ариной Шараповой и многими другими моими коллегами наградили многодетные семьи.
Евгений КОЛЕСОВ, автор и ведущий программы «ОткрытиеcnКитая» на Первом канале:
«…С друзьями и коллегами с Первого канала совершили вылазку в Чебоксары в рамках благотворительной акции «Стань первым!»… Чувашия, Чебоксары приняли нас великолепно! Низкий поклон вам за это, дорогие! Жители добры, улыбчивы, с отличным настроением, оптимизмом. Мы подарили массу подарков. Устроили несколько концертов, собрав десятки тысяч жителей! По большинству мест: больницам, реабилитационным центрам, центрам развития сопровождали руководство республики и ее Глава Михаил Васильевич Игнатьев лично. Познакомились со множеством положительных людей. Спасибо, Чебоксары! Спасибо, Чувашия! Вы очень гостеприимны!»