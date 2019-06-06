«Спасибо, Чебоксары! Спасибо, Чувашия!»

Об акции «СТАНЬ ПЕРВЫМ!», прошедшей в республике 1 июня, страна узнала не только из новостей и прямых трансляций на Первом канале. Многие звезды экрана, приехавшие в Чебоксары, вели личные репортажи в социальных сетях.

«Благотворительная акция 1-го канала «Стань первым!» в Чебоксарах только началась. А уже столько счастливых лиц сегодня!!!» — писала Эвелина Блёданс, выкладывая в сеть видео с Бала дошколят.

«Какой день мы провели вместе с 1-м каналом! — восхищалась после посадки клумбы «дачная фея» Октябрина Ганичкина. — Каждый день должен быть таким добрым!»

«Пусть у вас будет такое же настроение, как у нас в субботу на сцене», — желал самого лучшего своим подписчикам в Инстаграме ведущий программ «Вечерние новости», «Пусть говорят», генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрий Борисов.

А у некоторых звездных гостей эмоции в два предложения просто не уместились. Вот что они рассказали своим читателям.