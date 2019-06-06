Юные фигуристы вышли на лед вместе с олимпийским чемпионом

Выйти на лед вместе с олимпийским чемпионом… Такая мечта исполнилась в День защиты детей у нескольких десятков юных фигуристов Чувашии.

В ледовом дворце «Чебоксары Арена» для них провел мастер-класс известный российский спортсмен, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. В столицу Чувашии он прибыл в составе многочисленной команды Первого канала, подарившей жителям республики грандиозный праздник «Стань первым!».

В течение часа, что длилось занятие, именитый фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2014 года и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпион Европы, семикратный чемпион России, чемпион мира среди юниоров 2007 года, помог маленьким спортсменам отточить исполнительское мастерство и оценил уровень их подготовки. Он внимательно наблюдал за каждым ребенком, давал ценные советы и рекомендации.

Фото Олега Мальцева: Сам Дмитрий Соловьев катается на коньках с шести лет. Сначала родители отвели мальчика на хоккей. Дмитрию кататься на коньках понравилось, а вот играть с клюшкой — нет. В 10 лет партнершей юного фигуриста стала девочка Катя Боброва. Чуть позже, на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, они стали олимпийскими чемпионами.