В столице Чувашии начался прием конкурсных заявок на премию «Общественное признание»

В этом году в традиционном городском конкурсе значится 11 премиальных номинаций. В основном они уже хорошо знакомы чебоксарцам. Это и социальная номинация «На благо Чебоксар и горожан», посвященная благотворительным и общественным проектам. И патриотическая номинация «Ради жизни на Земле», — посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Проекты, реализованные в честь 550-летия столицы республики, оценят в номинации «Чебоксары — это мы». А награды для замечательных людей столицы предусмотрены сразу в двух разделах конкурса «Чебоксарец года» и «Народный герой».

Прием заявок, сообщают в пресс-службе администрации города, продлится до 1 августа. А наградят лауреатов премии «Общественное признание» в рамках празднования 550-летия Чебоксар.