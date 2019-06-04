Исторический центр Ядрина ждут перемены

31 мая в Воронеже на архитектурном форуме «Зодчество VRN» объявили победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России. Среди лидеров — и город Ядрин, участник конкурса в категории малых городов с численностью жителей до 10 тысяч человек.

Свидетельство о победе в конкурсе было торжественно вручено заместителю министра строительства, архитектуры и ЖКХ, главному архитектору Чувашии Александру Шевлягину и главе Ядринского городского поселения Павлу Бажайкину.

Победители, а это 80 проектов из 46 регионов, получат федеральные гранты от 40 до 85 млн рублей. По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, заключить соглашения с регионами и перечислить им деньги планируется до 1 июля.

Напомним, этот конкурс проводится второй год подряд по предложению Президента страны. А лидерами становятся проекты с высоким качеством архитектурных решений и, самое важное, разработанные при активном участии жителей.

Конкурсная комиссия высоко оценила проект преобразования одной из центральных улиц Ядрина — Комсомольской. Ядринское городское поселение получит 40 млн руб. на креативное благоустройство своего исторического центра.

Накануне в Ядрине побывали журналисты, в том числе и обозреватель газеты «Советская Чувашия». Рассказ о том, какие преобразования ждут город, читайте в следующем номере.