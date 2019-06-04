Сбылись детские мечты

А ускорить процесс помогли участники благотворительной акции «Стань первым!»

Самолет со звездным десантом на борту прибыл в Чебоксарский аэропорт утром 1 июня. С трапа спустились известные телеведущие, популярные артисты, музыкальные исполнители и прославленные спортсмены. Среди них — Арина Шарапова, Леонид Якубович, Юлия Барановская, Борис Грачевский, Ирина Муромцева, Марина Ким, Иван Валеев и многие другие гости, приехавшие, чтобы превратить столицу Чувашии в город детской мечты.

И судя по тому, что в 22 мероприятиях на 17 площадках города,по официальным данным, приняли участие около 30 тысяч мальчишек и девчонок, им это удалось. Конечно, не без участия хозяев: 17-ю благотворительную акцию Первого канала «Стань первым!» активно поддержали правительство Чувашии и администрация Чебоксар.

За один день теледесант успел побывать и в домах детского творчества, и в спортивных и лечебных центрах. Звезды ТВ встречались с юными патриотами и одаренными детьми. Особое внимание уделили детям с проблемами здоровья. И всюду ребятишек ждали улыбки, теплые объятия и, конечно, долгожданные подарки, о которых они мечтали.

ЦИФРА Около 58 тысяч чебоксарцев и гостей столицы республики приняли участие в благотворительной акции Первого канала

Как отметил Глава Чувашии Михаил Игнатьев на еженедельной планерке в Доме правительства, только со стороны Первого канала было задействовано почти 330 человек. Генеральному директору канала Константину Эрнсту руководитель региона направил телеграмму с благодарностью за прекрасный праздник, подаренный маленьким жителям Чувашии. Михаил Игнатьев также поблагодарил всех, кто ответственно подошел к подготовке и проведению акции в Чебоксарах. «Все прошло на достойном уровне, красочно. Главное, что у детей, их родителей и у наших гостей остались самые яркие впечатления», — сказал он.

Атмосферу большого и доброго праздника смогли передать 1 июня журналисты Первого канала в своих новостных блоках, сообщил руководитель Мининформполитики республики Михаил Анисимов. «Много положительных отзывов о Чувашии прозвучало со стороны звезд и молодых исполнителей», — добавил он.

Увлекательные и подробные репортажи о том, как проходила акция «Стань первым!» в Чебоксарах, подготовили и корреспонденты «Советской Чувашии». Подборку самых интересных материалов читайте сегодня на страницах 2, 4, 5 и 6.

Фото Олега Мальцева: Сразу после радушной встречи в аэропорту телезвезды направились в больницы, реабилитационные центры и детские сады.