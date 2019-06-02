Роза Сябитова посоветовала чебоксарским мамам не стесняться участвовать в жизни своих детей

«Мы знаем, как сделать ребенка счастливым»

Запланированную ранее встречу с самой известной свахой страны Розой Сябитовой в чебоксарском Дворце бракосочетаний перенесли в Музей чувашской вышивки. Во-первых, ЗАГС вечером еще вовсю регистрировал браки, а во-вторых уж очень хотелось принимающей стороне познакомить Розу Раифовну с творчеством чувашских рукодельниц.

Народными песнями и танцами встретил российскую телеведущую творческий коллектив «Уяв». Роза Сябитова даже приплясывала вместе с артистами, а потом с удовольствием отведала прохладного чувашского кваса из деревнянной чаши. Сопровождали именитую гостью супруга Главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса Юрьевна, председатель Союза женщин Чувашии Алевтина Федорова, заместитель главы Чебоксар Сергей Горбунов.

После экскурсии по музею телезвезду пригласили за круглый стол, где уже стоял теплый чай с угощениями и ждали семейные пары, замужние и незамужние дамы, женатые и холостые мужчины. Знаток семейных отношений сразу же предложила формат диалога и приготовилась отвечать на вопросы. А говорили о многом: об одиночестве и успешности, готовности мужчины жениться, а женщины – жертвовать семьей ради карьеры, о том, кто должен быть в семье главным, в чем секрет семейного счастья и стоит ли вмешиваться в жизнь своих детей. «Все проблемы нашей молодежи из-за нас, взрослых, и не надо бояться участвовать в жизни и выборе наших детей, — заметила Роза Раифовна. — Мы мудрее, у нас опыта больше. Мы любим своих детей, как самое ценное, что у нас есть, и знаем, как сделать их счастливыми».

— А если семья молодая, хочется и карьеру сделать, и активно участвовать в воспитании детей, как успеть и там, и там? – поинтересовалась молодая мама.

— А не получится, — огорчила сваха. – Предназначение женщины и успешность, а мы живем в мужском обществе, это, прежде всего, состояться как жена и как мать. И если женщина хочет состояться как личность, как бизнес-леди, она должна понимать, что придется чем-то жертвовать, в том числе и своей семьей. И такой выбор будет неверным. Когда ко мне приходят девушки 30 лет уже, скажем, состоявшиеся в своей карьере, их не выбирают, потому что есть более молодые. Всегда вспоминаю слова Ларисы Гузеевой, которая по этому поводу когда-то цитировала слова своего мужа. Он ей сказал: «Я не буду мешать заниматься тебе творчеством, я знаю, на ком женился, но только успевай». Словом, одновременно воспитывать дом, встречать детей, воспитывать мужа и заниматься бизнесом или творчеством – практически невозможно. Это будет вечно усталая и раздраженная женщина.

— Но у вас ведь получилось совместить семью и творчество? – заметили слушатели.

— Нет, — откровенно призналась Роза Раифовна. – Чудес не бывает! Когда я вышла замуж, родила двоих детей, я планировала жить счастливо и состариться со своим мужем. Но в лихие 90-е у меня погибает супруг. Я пошла по правильному пути и исполняла обязанности кормильца. Не выходила замуж, так как боялась, что проблема пасынков и падчериц может коснуться моих детей. У меня были возможности строить карьеру, но я дважды оставляла ее ради детей. Только я должна была читать своим детям сказки на ночь, ходить с ними на кружки, готовить для них. Поэтому я работала бэби-ситтером, таксисткой, мыла полы в метро… Только когда дети выросли, я подготовила плацдарм для своей успешности. Я стала заниматься своим брендом, и в 46 лет пришла на Первый канал.

Поделилась Роза Сябитова и своими впечатлениями о Чебоксарах:

— Ваш город потрясающий! То, что замечаешь сразу – здесь много детей. И он очень чистый. Это здорово не только потому, что все аккуратно и красиво внешне. Значит и в душе у вас все так, как надо. Ведь недаром говорят, если у тебя в голове порядок, то и вокруг тебя – тоже. Если ты уважаешь свою семью, свой дом, то выйдя на улицу также будешь заботиться о своем городе, своей стране…

Фото Елены Тры