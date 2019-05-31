Объявлен конкурс на разработку эскиза медали к столетию республики

К вековому юбилею Чувашской автономии, который будет отмечаться в следующем году, планируется выпустить памятную медаль «100-летие образования Чувашской автономной области». Но как она будет выглядеть? Чтобы выбрать лучший вариант оформления, Администрация Главы республики объявила конкурс на разработку эскиза памятной медали, в котором могут принять участие все желающие.

Правилами конкурса определено, что материалы должны представляться под «девизом», а данные об авторах — в запечатанном конверте. Это позволит обеспечить равные условия для претендентов. Для участия в конкурсе необходимо подготовить эскиз памятной медали на плотной бумаге формата А4 в цветном изображении, описание медали с обоснованием применения тех или иных символов и запечатанный «девизный» конверт. Количество эскизов, представленных одним автором, не ограничено.

Оценивать проекты будет специальная комиссия, а главными критериями при выборе лучшего эскиза станут соблюдение правил геральдики и фалеристики, художественная выразительность, эстетичный внешний вид и оригинальность решений. Автору лучшего эскиза выплатят 10 тысяч рублей, еще 5 тысяч рублей положено за отчуждение исключительного права на эскиз памятной медали.

Конкурсные материалы принимаются до 21 июня в канцелярии Администрации Главы Чувашии.

Иван Сергеев