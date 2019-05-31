В Чувашии в региональном отделении Партии «Единая Россия» обсудили итоги форума «Чистая страна»

В пресс-центре регионального отделения Партии координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» в Чувашской Республике Сергей Лебедев и председатель общественного совета проекта Валерий Антонов обсудили итоги форума с учетом региональной специфики с участием представителей органов власти, гражданских активистов, экспертов, экологических НКО и наметили планы на будущее.

Представители руководства филиала АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарске рассказали что концессия, как инструмент ГЧП позволяет государству прозрачно контролировать создание и эксплуатацию объектов обработки, размещения отходов так как Концессионер (АО «Управление отходами») сразу после строительства и ввода в эксплуатацию передает объекты в собственность региона, а филиал АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарске в свою очередь является регулируемой организацией и раскрывает всю свою финансово-хозяйственную деятельность перед Республиканской службой по тарифам, осуществляет приобретения через портал госзакупок. Концессионер является эмитентом концессионных облигаций, что означает полное и публичное раскрытие всей финансовой отчетности в нескольких базах данных – в частности, в БД ИНТЕРФАКС и БД ИНВЕСТИНФРА, а также на сайте компании.

Благодаря реализации концессионного проекта по созданию межмуниципальной системы обработки и размещения ТКО Чувашия в числе первых смогла в 2018 году перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и досрочно приступить к выполнению «майского» Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО.

Координатор проекта «Чистая страна» в Чувашской Республике Сергей Лебедев, комментируя итоги круглого стола, отметил актуальность прозвучавших проблем.

«Конкретные предложения, поднятые в ходе мероприятия, будут вскоре обобщены и предложены органам законодательной и исполнительной власти. Такие встречи мы будем продолжать. Круг участников будем расширять, привлекая экспертов, специалистов-экологов, законодателей. Будем проводить и выездные совещания на местах, с участием общественности и жителей, которых очень волнует реформа системы сбора коммунальных отходов. Необходимо и экологическое просвещение граждан. Такая работа нами проводится со школьниками и студентами в рамках ежегодной акции «Сделаем вместе!». Такую работу нужно проводить и со взрослыми», — уверен Сергей Лебедев.

В свою очередь заместитель Секретаря регионального отделения, руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Дмитрий Щепелев отметил, что жителей республики, особенно на селе, волнуют вопросы своевременного вывоза мусора, шаговая доступность контейнерных площадок, минимизация комиссионного сбора при оплате через отделения Сбербанка и «Почты России». Поэтому ключевой задачей реализации проекта «Чистая страна» являются встречи с людьми, разъяснительная работа с населением.

Проект «Чистая страна» объединяет усилия Партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.