На телеканале ПРО БИЗНЕС выйдет цикл передач «Россия — территория бизнеса. Чувашская Республика»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Россия — территория бизнеса. Чувашская Республика» — так будет называться цикл передач на телеканале ПРО БИЗНЕС.

Программа является частью федерального телевизионного проекта по продвижению инвестиционных возможностей регионов РФ. Планируется, что программа будет записываться два раза в месяц и выходить в эфир в кабельных сетях, на Яндекс ТВ и интернет-сайте телеканала ПРО БИЗНЕС.

28 мая в Москве состоялась запись первого выпуска программы, в которой принял участие Глава Чувашии. Михаил Игнатьев рассказал о начале реализации на территории республики национальных проектов, о роли предпринимателей в развитии экономики региона, о сложностях, которые испытывают представители  бизнеса при создании новых рабочих мест. Были затронуты темы здравоохранения, экологии, жилья и формирования комфортной городской среды, а также демографии. Ведущие программы — Василий Богданов и Анастасия Белоногова, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Опубликовано: 31 мая 2019 г.


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