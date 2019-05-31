В Чувашии увеличены площади под масличные культуры

На 29 мая сев яровых зерновых и зернобобовых культур республики проведен на площади 220,5 тыс. гектаров, или 91,7% к плану, с учетом пересева погибших озимых культур. Пересеянные площади составили 45,4 тыс. гектаров.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в нынешнем году значительно расширены площади высокорентабельных масличных культур. Они размещены на 22,8 тыс. гектаров, что на 5,7 тыс. больше прошлогоднего. Многие хозяйства занялись подсолнечником, масличной редькой, соей. А площади под рапсом выросли более чем на четверть, под горчицей — почти на 30%. Продолжается посадка картофеля — им уже занято более 5 тыс. гектаров. В шести районах выполнены плановые показатели.