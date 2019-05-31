В Чебоксары вернулся специфический запах

Жители по-прежнему воротят нос, специалисты делают замеры

В Чебоксарах, наконец, установилась летняя погода. В столицу республики зачастили гости: на прошлой неделе были представители Китая, а в эти выходные ожидается звездный десант телевизионщиков Первого канала с благотворительной акцией, посвященной Дню защиты детей. Обещают, что праздник подарит жителям Чувашии и ее гостям множество положительных эмоций, ярких впечатлений. Если только в Чебоксарах снова не задуют зловонные ветры с известной птицефабрики…

Чуть только теплеет, смрад мгновенно распространяется по городу, жалуются люди. В зависимости от направления ветра его чаще ощущают в новоюжном и северо-западном районах Чебоксар, реже — в центральной части города. Неприятный запах замечают и жители Новочебоксарска, жалуются на него и отдыхающие в санаториях и домах отдыха, расположенных в зоне чебоксарской агломерации.

Источник неприятного запаха давно известен. О плачевной ситуации с обращением с отходами на птицефабрике агрохолдинга «Юрма» «Советская Чувашия» писала неоднократно. Роспотребнадзор по жалобам граждан проводил проверки и выдавал предприятию предписания. Фиксировались факты складирования помета в необорудованные лагуны, превышения предельно допустимой концентрации аммиака и сероводорода в зоне влияния пометохранилищ и другие нарушения. Судя по «аромату», от которого горожане уже который день воротят нос, далеко не все они устранены.

— За последнее время поступило порядка 13 жалоб на неприятный запах в Чебоксарах и Чебоксарском районе, — прокомментировал очередную «волну» зловония заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вячеслав Егоров, заверив, что по «Юрме» сейчас идет плановая проверка, которая завершится в первой половине июня. Проводятся исследования качества воздуха, пока, по предварительным данным, превышения по аммиаку и сероводороду не выявлено, но работа продолжается. Специалисты ждут неблагоприятных ветров в сторону близлежащей жилой застройки, чтобы провести новые замеры. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Понимая, что специфический запах ударяет по репутации столицы Чувашии и всего региона в целом, проблемой озаботились и власти республики, вопрос не раз поднимался Главой республики Михаилом Игнатьевым. Напомним, в прошлом году был разработан проект завода по переработке куриного помета. По официальным данным, его строительство завершится лишь весной следующего года. А пока горожанам остается надеяться на то, что ветер будет уносить «аромат» в другую сторону…