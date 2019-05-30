Михаил Игнатьев возглавил рабочую подгруппу «Развитие физической культуры и спорта» в Госсовете РФ

Идеи для Госсовета

28 мая в Министерстве спорта России Михаил Игнатьев провел первое заседание подгруппы «Развитие физической культуры и спорта» рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

В работе приняли участие заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, руководители профильных министерств субъектов страны, спортивных федераций, организаций отрасли физкультуры и спорта.

«Огромный социальный потенциал физкультуры и спорта необходимо в полной мере использовать на благо России, это наименее затратный и в то же время самый мощный рычаг форсированного физического и морального оздоровления нации», — сказал Глава Чувашии, открывая заседание.

Руководимой Михаилом Игнатьевым рабочей подгруппе, сформированной для проработки материалов и подготовки докладов к заседанию Госсовета России по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», предстоит выработать предложения для повышения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

В ходе первого заседания подгруппы одной из ключевых задач названо совершенствование системы управления физической культурой и спортом. Сегодня четко отлажено и законодательно обеспечено взаимодействие между федеральными и региональными органами власти в этой сфере.

Однако управленческая вертикаль прерывается на муниципальном уровне — зачастую развитие физкультуры и спорта там координируют специалисты, работающие в отделах образования, культуры, социального развития. Это снижает эффективность работы на муниципальном уровне.

Для реализации поставленной Президентом России задачи по массовому приобщению населения к физкультурно-спортивным занятиям, особенно лиц среднего и старшего возрастов, актуальным становится наделение органов управления развитием физической культуры и спортом соответствующими полномочиями и обеспечение их кадровыми ресурсами.