Михаил Игнатьев возглавил рабочую подгруппу «Развитие физической культуры и спорта» в Госсовете РФ

Идеи для Госсовета
28 мая в Министерстве спорта России Михаил Игнатьев провел первое заседание подгруппы «Развитие физической культуры и спорта» рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.
В работе приняли участие заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, руководители профильных министерств субъектов страны, спортивных федераций, организаций отрасли физкультуры и спорта.
«Огромный социальный потенциал физкультуры и спорта необходимо в полной мере использовать на благо России, это наименее затратный и в то же время самый мощный рычаг форсированного физического и морального оздоровления нации», — сказал Глава Чувашии, открывая заседание.
Руководимой Михаилом Игнатьевым рабочей подгруппе, сформированной для проработки материалов и подготовки докладов к заседанию Госсовета России по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», предстоит выработать предложения для повышения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
В ходе первого заседания подгруппы одной из ключевых задач названо совершенствование системы управления физической культурой и спортом. Сегодня четко отлажено и законодательно обеспечено взаимодействие между федеральными и региональными органами власти в этой сфере.
Однако управленческая вертикаль прерывается на муниципальном уровне — зачастую развитие физкультуры и спорта там координируют специалисты, работающие в отделах образования, культуры, социального развития. Это снижает эффективность работы на муниципальном уровне.
Для реализации поставленной Президентом России задачи по массовому приобщению населения к физкультурно-спортивным занятиям, особенно лиц среднего и старшего возрастов, актуальным становится наделение органов управления развитием физической культуры и спортом соответствующими полномочиями и обеспечение их кадровыми ресурсами.
СПРАВКА «СЧ»
Для подготовки юной спортивной смены в Чувашии работают Училище олимпийского резерва, Центр спортивной подготовки и 51 спортивная школа, 11 из которых — это школы олимпийского резерва. Более 33,5 тысячи детей и подростков регулярно ходят на тренировки.
По итогам 2018 года количество подготовленных спортсменов Чувашии — членов спортивных сборных команд России составило 183 человека.
Физкультурно-спортивная работа по месту жительства организуется в основном 302 физкультурно-спортивными клубными объединениями, в которых числится свыше 121 тыс. человек.
4 Ответы
Может теперь в г.Чебоксары появится 50-ти метровый бассейн для спортсменов?
Надо построить три трамплина для лыжников.
Три мало, надо шесть
Ответ ЛЫЖНИКУ — Малый трамплин – К-90, большой – К-125, это в среднем. Большой трамплин на ЧМ и ОИ может быть и чуть больше. Третий — малой высоты — для начинающих т т.п.