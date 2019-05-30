В Чебоксарах буксируемый троллейбус сорвался с привязи

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах буксировка неисправного транспортного средства не обошлась без происшествий…

29 мая около 9 утра на Красной площади троллейбус 21 маршрута, отцепившись от буксировавшего его грузовика, врезался в ограждение. Ранее во время движения по маршруту у троллейбуса были проблемы с тормозами, поэтому водитель высадил всех пассажиров и сообщил диспетчерам о неисправности. Для транспортировки транспортного средства в депо был направлен специальный грузовик.

На повороте с площади троллейбус неожиданно сорвался с буксира и покатился вперед, задев два припаркованных здесь легковых автомобиля — ВАЗ-2110 и «Киа». К счастью, обошлось без пострадавших. По факту ДТП госавтоинспекция проводит проверку.

 

Фото УГИБДД МВД по Чувашии: День для троллейбуса 21 маршрута сложился крайне неудачно; сначала не повезло с тормозами, потом с буксировкой…

Опубликовано: 29 мая 2019 г.


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