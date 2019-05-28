Застройщик микрорайона «Садовый» признан банкротом

Арбитражный суд Чувашии признал ООО «СУОР» — застройщика ЖК «Садовый» в Чебоксарах несостоятельным (банкротом).

Конкурсным управляющим общества назначен Сергей Луговой, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий», сообщает Управление Росреестра по Чувашии. А также о том, что дольщики наравне с другими кредиторами могут предъявить свои требования к «СУОР» в течение двух месяцев с даты, когда будет опубликовано сообщение об открытии процедуры конкурсного производства.

Требования о включении в реестр направляются в арбитражный суд, должнику и конкурсному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Участники строительства могут предъявить к застройщику требования как по передаче жилого помещения, машино-места и нежилого помещения, так и денежные.