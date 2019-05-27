За 4 месяца 2019 года в Чувашии на концессионных объектах АО «Управление отходами» благодаря эффективной сортировке помогли спасти 17500 деревьев

Концессионер конструктивно взаимодействует с эко-волонтерами Чувашской Республики.

Эко-волонтеры из ряда учебных заведений республики и общественные экологические инспектора подсчитали, что благодаря работе эффективной работе двух концессионных объектов филиала АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарке за 4 месяца 2019 года отобранная бумага и картон помогли сохранить 17 500 деревьев, 140000 литров воды, 700000 квт/ч электрической энергии и уменьшить опасные для природной среды выбросы СО2 на 119000 кг.

АО «Управление отходами» является членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) и осуществляет свою деятельность в рамках Рекомендаций в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, разработанных и опубликованных НАКДИ на своем сайте https://investinfra.ru/. Компания также является участником системы дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА, входит в реестр компаний, реализующих зеленые проекты на основе концессий, и на добровольной основе осуществляет раскрытие информации о деятельности в области устойчивого развития и зеленых инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.

В октябре 2018 г. АО «Управление отходами» разработало и внедрило Политику в области зеленого финансирования (Green Finance Framework), направленную на предоставление рекомендаций по выпуску зеленых облигаций для всей группы компаний «Управление отходами». Политика в области зеленых инвестиций была разработана обществом с целью формализации подхода к привлечению денежных средств от зеленого финансирования и использованию их для проектов, соответствующих целям и принципам компании при реализации экологически направленных проектов.