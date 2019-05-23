В Чебоксары приедут известные актеры, певцы и телеведущие Первого канала

Вертолет с мороженым и детские мечты

Звездный десант из Москвы высадится в Чебоксарах в первый день лета. 1 июня в республике состоится благотворительная акция Первого канала «СТАНЬ ПЕРВЫМ!», приуроченная к Международному дню защиты детей.

Акция стала доброй традицией — с 2003 года она проводится в различных регионах России. Но «СТАНЬ ПЕРВЫМ!» — это не просто праздник, не только встречи с известными людьми, отмечают организаторы акции. Первый канал совместно с руководством региона оказывает помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей, а также многодетным семьям.

1 июня столица Чувашии превратится в город детской мечты. Начнется акция «СТАНЬ ПЕРВЫМ!» с операции «Волшебник» — на одном из чебоксарских стадионов запланировано приземление вертолета с Леонидом Якубовичем и Юлией Барановской, которые поздравят ребят с праздником и угостят их мороженым.

Целый город развлечений вырастет в парке имени 500-летия Чебоксар. Юных гостей ждут аттракционы, мастерские, а также встреча с любимым героем — Чебурашкой (в Чебоксарах по этому поводу уже объявлен конкурс на лучший костюм для сказочного героя).

КСТАТИ Сюжеты о подготовке и проведении благотворительной акции «СТАНЬ ПЕРВЫМ!» можно будет увидеть на Первом канале, телеканалах «ПОЕХАЛИ!», «МУЗЫКА ПЕРВОГО» и на Национальном телевидении Чувашии, а итоги акции подведет программа «Время». Все мероприятия проводятся при поддержке правительства Чувашии и администрации Чебоксар.

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В течение дня известные телеведущие, актеры, а также спортсмены (планируется, что среди них будут и олимпийские чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина) посетят Республиканскую детскую клиническую больницу и реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, вручат подарки в рамках проекта «Мечты сбываются!», сыграют товарищеский футбольный матч с детской командой города. А каналы «Цифрового Телесемейства» Первого канала порадуют жителей и гостей Чебоксар развлекательными мероприятиями.

Детский познавательный телеканал «О!» организует для детей, их родителей, бабушек и дедушек бесплатные показы увлекательного анимационного фильма «Три богатыря и принцесса Египта», балета «Чиполлино» в Театре оперы и балета. Телеканал «ДОМ КИНО» порадует чебоксарцев премьерами новых выпусков детского киножурнала «Ералаш», а также встречей с его создателем Борисом Грачевским в ДК тракторостроителей.

Звезды телеканала «БОБЁР» вместе с юннатами города высадят цветочную клумбу около монумента Матери. А ведущие телеканала «ПОЕХАЛИ!» представят в кинотеатре «Волжский» две премьерные серии программы «Звуки всюду» о Чувашии и Чебоксарах. Телеканал «ПОБЕДА» совместно с городом проведет у Чувашского кадетского корпуса парад, а на Красной площади Чебоксар — Бал дошколят.

Вечером гостей праздника ждет концерт в ледовом дворце «Чебоксары Арена», в котором примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья, ведущие Первого канала и звезды эстрады. А кульминацией Дня защиты детей станет большой гала-концерт популярных артистов с прямой трансляцией от телеканала «МУЗЫКА ПЕРВОГО». Состоится он на Красной площади Чебоксар и завершится праздничным салютом.