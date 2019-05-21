Советские базары в Чебоксарах

Фото из архива Национального музея

При взгляде на эту картинку у молодого поколения вряд ли возникнут какие-либо ассоциации. Впрочем, и для старшего поколения горожан картинка выглядит загадочной. Кто сейчас помнит колокольню Вознесенской церкви на берегу Волги, есть ли такие старожилы в городе? Ее снесли в середине 1930-х годов, значит, возраст «счастливчика» должен перевалить за 90 лет.

Торговля на набережной велась издавна и в основном летом — покупателями были пассажиры проходящих пароходов. В начале 1920-х годов часть Красной площади (бывшей Базарной) была очищена от торговых точек для проведения демонстраций и митингов (это место затем назовут садом имени Н.К. Крупской), часть ларьков перебралась на набережную, и теперь горожане стали чаще заглядывать на берег Волги, невзирая на время года.

В октябре 1928 года началась первая пятилетка, НЭП закончился, базар стал называться Советским, так как преобладала государственная и кооперативная торговля. Но базар на площади, где велась основная торговля, торговля хлебом, существовал даже после того, как в 1927 году оставшаяся часть Красной площади также была очищена от торговых мест (там со временем появится сад напротив Дома связи, он же имени 15-летия ЧАССР, он же Детский парк), просто переместился ближе к речке Чебоксарке.

Весной 1930 года за Чебоксаркой на пересечении улиц Ленина и Заводская, на месте городского катка, открывается новый, или «зеленый», базар. Постепенно вся торговля перемещается туда, а еще раньше был открыт так называемый «верхний» базар, в конце улицы Ленинградской.

Интересно

В центре основной фотографии на заднем плане единственное здание, которое существует и сейчас. Это Дом крестьянина (затем Дом колхозника, гостиница «Турист», нынче Духовное училище). Начало строительства Дома крестьянина — весна 1927 года. К лету 1928 года здание было почти готово, но в ночь на 12 июня случился пожар, который уничтожил верхний этаж здания. «Благодаря участию двух волжских пароходов в тушении пожара удалось спасти первые 2 нижних этажа. 50000 рублей убытка. Нарком земледелия т. Спиридонов Ф.М., его заместитель и еще 18 человек арестованы и преданы суду», — писала тогда «Трудовая газета» (с октября 1929 года «Красная Чувашия», с 1952 года «Советская Чувашия»). На фотографии третий этаж уже без следов пожара — снимок как минимум 1929 года. Через год начинается строительство первого звукового кинотеатра, и его стройплощадка «съедает» часть ларьков и торговых павильонов.

Закончилась же история этого базара весной 1935 года, в канун празднования 15-летия ЧАССР, когда в связи с созданием парка культуры и отдыха на набережной все ларьки торгующих организаций были снесены. А «верхний» базар исчез на год раньше, но тут причина посерьезней: его территория отводилась под строительство и оформление площади Дворца Советов.

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова