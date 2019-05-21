Без регистрации тюнинга «железного коня» могут снять с учета

С 1 июня 2019 года вступают в силу новые правила модернизации машин под вкусы и приоритеты их владельцев.

На установку милого сердцу обладателей внедорожников «кенгурятника», изобретенного австралийскими фермерами для защиты от диких животных, потребуется отныне специальное разрешение. Впрочем, как и на любые другие доработки серийного авто и изменение заводских характеристик. А касаются они сегодня не только внешних форм автомобиля, но и его содержания.

«Прокачка тачки» перешагнула рамки установки экспедиционных багажников, фаркопа — прицепа для перевозки грузов, дополнительного монитора в салоне или же перевода машины на газомоторное топливо. Более трех десятков автосалонов в Чебоксарах предлагают сделать вашего четырехколесного друга неподражаемым не только снаружи, но и изнутри — за счет увеличения мощности двигателя аж на треть, доработки коробки передач, подвески, тормозной системы, обеспечить управление «наворотами» со смартфона. А это уже напрямую связано с безопасностью дорожного движения и выполнением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» № 413.

ГИБДД разработала два новых административных регламента со сроками проведения проверок, выдачи документов, временем осмотра авто на площадке. Теперь эти процедуры получают статус госуслуг. Госпошлина составит 800 рублей.

Автовладельцу с планом работ по тюнингу нужно будет обратиться в испытательную лабораторию, которая подтвердит возможность внесения изменений в конструкцию машины. Положительное решение экспертов возможно только в том случае, если «автомобиль сохранит свои свойства и не перестанет соответствовать требованиям безопасности», — говорится в Правилах.

Проверить автомобиль на безопасность внесенных изменений можно будет только в лабораториях, которые работают по новому ГОСТу. По данным Росаккредитации, в стране насчитывается пока всего 15 испытательных лабораторий с соответствующей лицензией. Есть такая и в Чувашии.

Заключение лаборатории предъявляется в ГИБДД. После установки оборудования, прохождения техосмотра автовладелец получает свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности, на основе которого выдается новое СТС с кратким описанием внесенных изменений.