Энергетики подытожили прошедший отопительный сезон

«Спросим за каждый неоплаченный рубль»

«У нас есть совершенно точно положительная динамика: в ходе подготовки к зиме мы увеличили количество плановых капитальных ремонтов на 13%, количество аварий на объектах в отопительный период снизили на 27%», — комментируя итоги прохождения отопительного сезона возглавляемым им холдингом, заявил председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер на селекторной пресс-конференции, организованной для журналистов 16 регионов присутствия компании.

Два бича

При этом Андрей Александрович не обошел вниманием и острые проблемы: «У нас два главных бича — старение сетей и дебиторская задолженность». Трубопроводы требуют замены, при этом в год удается перекладывать лишь около 2,2% из них: «А необходимо менять порядка 10-12% ежегодно, чтобы преломить ситуацию старения сетевого хозяйства».

Все упирается в деньги. Для того, чтобы обновить теплотрассы, холдингу, по разным оценкам, необходимо изыскать порядка 80-100 млрд рублей. Источником финансирования этих затрат могли бы стать средства дебиторской задолженности, ее объем вполне сопоставим с размером необходимых для обновления теплосетей денег — 66,5 млрд рублей задолжали потребители тепла.

Вот почему компании приходится прибегать к крайним мерам в отношении должников-потребителей. Основная доля дебиторской задолженности — за исполнителями коммунальных услуг, и сегодня количество уголовных дел, возбужденных в отношении руководителей недобросовестных управляющих компаний на территории ответственности Т Плюс, исчисляется десятками. Есть и «посадки» — приговоры с реальным лишением свободы. Оценка поведению горе-руководителей подобных УК из уст руководителя холдинга прозвучала однозначная: «Собирают с населения наши деньги, но с нами не рассчитываются. Называется это — воровство! С каждым неплательщиком будем разбираться, исходя именно из этой логики. Разными методами, в том числе через возбуждение уголовных дел, добиваемся возврата наших денег. Каждый рубль, неоплаченный за тепло, будет нами тем или иным образом отработан».

Кстати, есть уголовные дела и у нас в Чувашии. О них — чуть позже…

ОЗП в штатном режиме

После завершения сеанса связи с Москвой в чебоксарской студии видеомоста разговор с чувашскими и марийскими журналистами продолжило руководство филиалов «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс».

По словам главного инженера филиала «Т Плюс» Сергея Ушакова, отопительный сезон в Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле энергокомпанией пройден в штатном режиме. Надежная работа энергообъектов была обеспечена за счет своевременной подготовки оборудования и персонала станций к осенне-зимнему периоду. Задолго до окончания отопительного сезона, еще в январе, филиал приступил к выполнению ремонтной программы 2019 года «с прицелом» подготовки к следующей зиме.

Объем ремонта основного оборудования большой — на энергообъектах филиала в этом году намечено отремонтировать 10 паровых турбин и 12 энергетических котлов. В числе наиболее значимых работ Сергей Анатольевич назвал капремонт одного из турбоагрегатов Новочебоксарской ТЭЦ-3, реконструкцию второй башенной градирни Чебоксарской ТЭЦ-2, а также средний ремонт турбоагрегата на Чебоксарской ТЭЦ-2 и котлоагрегата на Новочебоксарской ТЭЦ-3. На чебоксарской теплоэлектроцентрали с начала мая приступили также к капитальному ремонту основной дымовой трубы и первой башенной градирни.

Основной объем ремонтной кампании энергетики обещают выполнить в межотопительный период — с мая по сентябрь. Впрочем, большая часть работ уже позади: на сегодняшний день завершены ремонты 13 единиц основного генерирующего оборудования из 22-х намеченных. На ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию оборудования филиал нынче направит порядка 550 млн рублей — значительно больше, чем в прошлом году.

Будут еще приговоры

А теперь — к тем самым уголовным делам…

Как сообщил директор филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович, на 1 мая общая сумма задолженности потребителей двух республик перед энергокомпанией составила почти 1,4 млрд рублей. Из них большую часть, свыше 1,2 млрд рублей, задолжали чувашские потребители. При этом львиную долю общего долга занимают неплатежи клиентов сферы ЖКХ — более 1,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичной датой годичной давности эта сумма на порядок, 134 млн рублей, меньше, чему, по мнению энергетиков, поспособствовала так называемая «распаковка» управляющих компаний с последующим переходом жилого фонда на прямые платежи с ресурсоснабжающей организацией.

Правда, после этого выросли долги населения: в Йошкар-Оле они сегодня составляют 48,6 млн рублей, в Чебоксарах — 64,7 млн, Новочебоксарске — почти 112 млн. Но подобное развитие событий, по мнению заместителя директора филиала энергосбытовой компании Александра Храмкова, неожиданностью не стало: «В прошлом году мы «распаковали» большое количество УК, поэтому временный рост задолженности населения был неизбежен. С этой ситуацией боремся, чтобы привести ее в норму с точки зрения собираемости платежей».

И все же именно организации-посредники были и остаются наиболее крупной категорией дебиторов. И слова Вячеслава Здановича звучат в унисон заявлению московского руководства: «За каждый неоплаченный рубль мы обязаны спросить и спросим». Для борьбы с неплательщиками ЭнергосбыТ Плюс применяет весь спектр установленных законом мер. И кнутом, так сказать, и пряником: рассылают должникам уведомления, встречаются и общаются с ними, а когда просьбы и уговоры не помогают — обращаются в суд и правоохранительные органы.

Благо и они, признают энергетики, тщательно подходят к проверке деятельности недобросовестных УК и ТСЖ. К примеру, в прошлом году судебным штрафом окончено уголовное дело в отношении ООО «Реал Люкс». В этом году к полутора годам лишения свободы условно приговорен директор УК «Рябинка». Еще два уголовных дела — в отношении руководства той же УК «Рябинка» и МУП УК в ЖКХ г. Новочебоксарска — на рассмотрении в судах. Более того, по заявлениям филиала следственными органами в настоящее время расследуется 10 уголовных дел (8 из них — в Чувашии, 2 — в Марий Эл), фигурантами которых являются руководители ИКУ. Речь идет о хищении средств, собранных с населения за поставленные Т Плюс энергоресурсы.

Тем не менее, с большей охотой энергетики в работе с потребителями используют «пряники». Зимой подвели итоги акции «В Новый год — без долгов!» — самые добросовестные потребители получили ценные подарки от энергокомпании. А в марте стартовала акция «Весна — тают пени!» Согласно ее условиям клиенты компании — физические лица до 31 мая могут погасить имеющуюся задолженность без взимания пени. Скоро стартует очередная, тоже ставшая традиционной, акция «В отпуск — без долгов!»

Фото: Видеомост позволил услышать Андрея Вагнера в 16 регионах присутствия Т Плюс.