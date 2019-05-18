Доступная, мобильная, квалифицированная

Именно такой должна быть современная медицина

Врач, к которому невозможно попасть, бесполезен для больного. Вряд ли найдется человек, который будет возражать против этого. Поэтому в Чувашии в первую очередь заботятся о том, чтобы медицинская помощь была оказана своевременно. Это требует немалых средств, которых в республике просто не хватит. Министр здравоохранения Владимир Викторов рассказал журналистам, как Чувашия их привлекает из федерального бюджета.

Национальные проекты, которых всего 12, легли в основу 66 федеральных проектов, в большинстве которых Чувашия принимает участие. Это дает возможность привлечь в бюджет республики деньги, без которых невозможно серьезно переоснастить наши больницы и клиники, обучить медиков, закупить необходимые препараты.

Это не значит, что деньги из республиканского бюджета не тратятся на медицину и здравоохранение. Миллионы рублей были направлены на строительство ФАПов, приобретение 85 машин скорой помощи, ремонт больниц, в том числе реанимационного отделения в республиканской детской, поднявший его до хорошего европейского уровня. Однако медицина развивается, а те же машины стареют. Поэтому здравоохранение — это отрасль, требующая постоянных вливаний: остановился — откатился назад. И в республике постоянно ищут новое, становятся первопроходцами.

Это хорошо прослеживается по тому, как в республике с учетом ее компактности реорганизовали работу «скорой». Существует понятие «плечо доступа». От него зависит, как быстро заболевший будет госпитализирован при угрожающих жизни состояниях. В первую очередь это травмы, инфаркты, инсульты. Вся республика разбита на определенные отрезки, чтобы доезд бригады медиков соответствовал стандартам. Всю помощь объединили, организовали единый колл–центр. Теперь неважно, в каком районе заболел пациент, в Яльчиках, Батыреве: сейчас важно, чтобы к нему успели медики. Потому что при инфаркте спасти человека можно только в первые три часа. И практика показала, что в республике спасают таких пациентов чаще, чем в других регионах. То же самое с инсультами и травмами при ДТП.

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВ, министр здравоохранения: — Хочется особо подчеркнуть, что определяющим ресурсом здравоохранения являются кадры. На сегодня в республике действуют меры социальной поддержки вновь принятых специалистов, в том числе программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В ближайшие шесть лет мы планируем привлечь свыше 1000 студентов в отрасль по целевому направлению на обучение. Таким образом, к 2024 году укомплектованность медицинских организаций составит 98%. Сердечно–сосудистые заболевания до сих пор уносят около 40% жизней, часть из них — в молодом возрасте. Тут очень много надо работать, чтобы люди понимали, что нужно делать, чтобы не попасть в это число. Потому что медики, что называется, «бьют по хвостам». И работа ведется, но лечение уже больных при этом никто не отменяет. Поэтому полное переоснащение регионального сосудистого центра и семи первичных сосудистых отделений проведено будет на средства, полученные по национальному проекту. Более того, как сообщила главный кардиолог республики Ирина Ефимова, стентирование станет проводиться не только при острых ситуациях, когда надо спасать человека, но и в профилактических целях. Для этого будет закуплено дополнительное оборудование и обучены врачи. Второе место по смертности у нас занимает онкология, от нее погибает порядка 12% населения. Но тут тоже ведется серьезная работа. Предусмотрено дооснащение и переоснащение республиканского онкологического диспансера медицинским оборудованием на сумму более 1 млрд рублей. Это позволит снизить смертность от онкозаболеваний на 4,7%. Но к врачу еще надо попасть. Поэтому предусмотрена организация четырех центров амбулаторной онкологической помощи, чтобы при подозрении на рак человек мог получить помощь в течение 15 дней, не позже. Специалистов этих центров обучат химиотерапии для того, чтобы пациенты из районов получали ее рядом с домом по протоколам онкологов.

С автоавариями особая ситуация. В них попадают жители не только Чувашии, но и те, кто следует через нее транзитом. На трассе оказалось два особо опасных участка, где систематически случаются крупные аварии. Там поставили пункты «скорой». В результате помощь к людям стала приходить быстрее. А в следующем году республика благодаря национальному проекту получит вертолет для эвакуации наиболее тяжелых пациентов. Плюс будут закуплены новые автомобили с современным оборудованием. И эти же автомобили будут задействованы не только на трассовой медицине, но и при эвакуации людей с инсультами и инфарктами. Потому что у нас объединили медицину катастроф и «103». Этим опытом заинтересовались в стране, собираются внедрять в других регионах.

Кстати, есть еще одна интересная наработка. По инициативе Главы республики Михаила Игнатьева в Чувашии реализуется проект «Мужское здоровье». Задумка — снизить разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, который пока составляет почти 12 лет. Отрабатывается он на базе Больницы скорой медицинской помощи, потому что к ней прикреплено как городское, так и сельское население. И проект уже дал результаты: за год 300 человек были отправлены к онкологам с подозрением на опухолевые процессы. Если так пойдет и дальше, то вначале нас ждет «всплеск» количества онкозаболеваний у мужчин, но потом, по словам главного онколога Чувашии Сергея Агафонкина, лечение заболевания на ранних стадиях приведет к повышению продолжительности жизни, причем ее качество тоже сильно повысится.

Еще пару слов о доступности медицины. Для ежегодного обследования жителей республики, которым нелегко добраться до ЦРБ, закуплены и уже работают 14 мобильных передвижных комплексов, а также еще будут закупаться мобильные маммографы и флюорографы. И можно рассказать о профилактической и школьной медицине, но эти темы требуют отдельного большого разговора…

Фото Екатерины Угловой: Сотрудничество врачей-онкологов республики с ведущими специалистами страны позволяет перенимать и осваивать новейшие технологии лечения, что влияет на продолжительность и качество жизни пациентов.